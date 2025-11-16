Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Одессе?
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге в регионе в 17:43. Вскоре областной центр атаковали дроны.
БпЛА курсом на Одесскую/Николаевскую область из акватории Черного моря,
– рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Местный телеграм-канал "Думская" сообщил о взрыве в Одессе в 19:29. В это время город атаковали дроны врага. В 19:59 стало известно об отбое воздушной тревоги в Одесской области.
В то же время российские захватчики атаковали Сумы.
Какие регионы Украины атаковал враг?
Напомним, что ночью 16 ноября взрывы раздавались в Харькове во время атаки дронов. Воздушные силы писали о движении беспилотников через область.
В то же время под атакой были Сумы. Тревогу в Сумском районе объявили в 01:10 16 ноября. Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в области.
В ночь на 15 ноября громко было в Одессе и Днепре. Воздушные силы сообщали о вражеских БпЛА из акватории Черного моря.