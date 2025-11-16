Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Было попадание 37 БпЛА: все о последствиях ночной атаки по Украине

Что известно о взрывах в Одессе?

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге в регионе в 17:43. Вскоре областной центр атаковали дроны.

БпЛА курсом на Одесскую/Николаевскую область из акватории Черного моря,

– рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Местный телеграм-канал "Думская" сообщил о взрыве в Одессе в 19:29. В это время город атаковали дроны врага. В 19:59 стало известно об отбое воздушной тревоги в Одесской области.

В то же время российские захватчики атаковали Сумы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какие регионы Украины атаковал враг?