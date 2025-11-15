Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

20:14, 15 ноября

БПЛА на севере Николаевщины, курс на запад.

20:08, 15 ноября

БПЛА в Берестинском районе Харьковщины, курс юго-восточный.

19:56, 15 ноября

БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс юго-восточный.

19:37, 15 ноября

БПЛА с Харьковщины на Полтавщину (Полтавский район), курс юго-западный.

19:27, 15 ноября

Вражеский БПЛА в Богодуховском районе Харьковщины, курс западный.

19:24, 15 ноября

Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая на Харьковщине с севера.

19:12, 15 ноября

БПЛА с Черкащаны на Кировоградщину (Голованевский район), курс юго-западный

19:08, 15 ноября

БПЛА в Бориспольском районе Киевщины, курс юго-западный.