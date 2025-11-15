Почти сразу дрон уничтожили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Смотрите также Поврежденные дома и гражданские объекты: враг 45 раз за ночь обстрелял Черниговскую область

Как в Киеве сбили российский "Шахед"?

Правоохранители активно участвовали в отражении атаки вражеских беспилотников. Один из ударных дронов был замечен и оперативно ликвидирован.

Меткий выстрел – и минус еще один дрон оккупантов. Работаем 24/7, стоим на страже и помогаем усиливать воздушную оборону столицы,

– отметили в полиции.

В Киеве полицейские сбили вражеский "Шахед": смотрите видео

Какие города были под атакой 15 ноября?