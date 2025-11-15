Почти сразу дрон уничтожили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Как в Киеве сбили российский "Шахед"?
Правоохранители активно участвовали в отражении атаки вражеских беспилотников. Один из ударных дронов был замечен и оперативно ликвидирован.
Меткий выстрел – и минус еще один дрон оккупантов. Работаем 24/7, стоим на страже и помогаем усиливать воздушную оборону столицы,
– отметили в полиции.
В Киеве полицейские сбили вражеский "Шахед": смотрите видео
Какие города были под атакой 15 ноября?
Российские дроны повредили предприятие и гражданские авто в Днепре. Также враг атаковал Никопольский район. Оккупанты убили 65-летнего мужчину в области, Под массированную атаку попали дома в Роздорской и Покровской громадах.
Вечером 14 ноября на Запорожье было громко из-за атаки "Шахедов". Всего в течение суток оккупанты нанесли 663 удара по 18 населенным пунктам Запорожской области.
Дроны также атаковали Одесскую область.