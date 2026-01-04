Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас есть тревога?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Черниговщина – группа БПЛА на Славутич. Сумщина группа БПЛА мимо Бурынь, Путивль – западным курсом. Группа БПЛА на Харьковщине – курсом на Полтавщину, Днепропетровщину. Группа БПЛА на юге Полтавщины – курсом на запад. Группа БПЛА на севере Днепропетровщины – в западном направлении. Группа БПЛА на Харьковщине – курсом на Полтавщину, Днепропетровщину. Группа БПЛА на Харьковщине, мимо Балаклеи – западным курсом. БПЛА на Харьковщине – курсом на Златополь, Слобожанское, Барвенково. Группа БПЛА на Черниговщине курсом на Репки. БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.
