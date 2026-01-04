Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксперта по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергея "Флэша" Бескрестнова.

Как выглядит "Шахед" с ПЗРК?

"Флэш" рассказал, что украинские военные впервые столкнулись с Шахедом, на борту которого установлен ПЗРК 4 января. По словам эксперта, противник продолжает искать способы уничтожения нашей авиации.

"Шахед" оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории России,

– подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Он также обратился к пилотам армейской авиации, чтобы те приняли к сведению появление новой угрозы.

"Следует избегать подхода к "Шахеду" встречным курсом и быть осторожнее с теми, кто стоит на круге", – подчеркнул "Флэш".

Кроме того, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи показал "Шахед", оборудованный переносным зенитным ракетным комплексом.



"Шахед", оборудован ПЗРК / Фото из телеграм-канала Сергея "Флэша" Бескрестнова

В сети сообщалось, что, предварительно, может идти речь о российском ПЗРК "Стрела" или же "Верба".



На "Шахеде" может быть ПЗРК "Верба" или "Стрела" / Фото из телеграм-канала Сергея "Флэша" Бескрестнова

Также в телеграм-каналах появилось видео с беспилотником, на который установлен ПЗРК.

Обзор "Шахеда" с ПЗРК / Видео с телеграм-канала Supernova+

Кстати, авиационный эксперт Константин Криволап объяснил в эфире 24 Канала, почему имеющихся решений Украины против "Шахедов" пока недостаточно. По мнению эксперта, проблема заключается не только в количестве средств поражения, а в отсутствии целостной концепции борьбы с "Шахедами".

Что еще пытаются впихнуть россияне в свои "Шахеды"?