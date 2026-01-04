Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на експерта із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова.

До теми Ворог запускав десятки дронів по Україні, є влучання: які наслідки нічного терору

Який вигляд має "Шахед" з ПЗРК?

"Флеш" розповів, що українські військові вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК 4 січня. За словами експерта, противник продовжує шукати способи знищення нашої авіації.

"Шахед" обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом "Шахеда", який керує ним з території Росії,

– наголосив Сергій Бескрестнов.

Він також звернувся до пілотів армійської авіації, щоб ті взяли до відома появу нової загрози.

"Слід уникати підходу до "Шахеда" зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі", – підкреслив "Флеш".

Окрім того, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку показав "Шахед", обладнаний переносним зенітним ракетним комплексом.



"Шахед", обладнаний ПЗРК / Фото з телеграм-каналу Сергія "Флеша" Бескрестнова

У мережі повідомлялося, що, попередньо, може йтися про російський ПЗРК "Стріла" або ж "Верба".



На "Шахеді" може бути ПЗРК "Верба" або "Стріла" / Фото з телеграм-каналу Сергія "Флеша" Бескрестнова

Також у телеграм-каналах з'явилося відео із безпілотником, на який встановлено ПЗРК.

Огляд "Шахеда" з ПЗРК / Відео з телеграм-каналу Supernova+

До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в ефірі 24 Каналу, чому наявних рішень України проти "Шахедів" поки недостатньо. На думку експерта, проблема полягає не лише в кількості засобів ураження, а у відсутності цілісної концепції боротьби із "Шахедами".

Що ще намагаються впихнути росіяни у свої "Шахеди"?