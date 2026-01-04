Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на експерта із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Який вигляд має "Шахед" з ПЗРК?
"Флеш" розповів, що українські військові вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК 4 січня. За словами експерта, противник продовжує шукати способи знищення нашої авіації.
"Шахед" обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом "Шахеда", який керує ним з території Росії,
– наголосив Сергій Бескрестнов.
Він також звернувся до пілотів армійської авіації, щоб ті взяли до відома появу нової загрози.
"Слід уникати підходу до "Шахеда" зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі", – підкреслив "Флеш".
Окрім того, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку показав "Шахед", обладнаний переносним зенітним ракетним комплексом.
"Шахед", обладнаний ПЗРК / Фото з телеграм-каналу Сергія "Флеша" Бескрестнова
У мережі повідомлялося, що, попередньо, може йтися про російський ПЗРК "Стріла" або ж "Верба".
На "Шахеді" може бути ПЗРК "Верба" або "Стріла" / Фото з телеграм-каналу Сергія "Флеша" Бескрестнова
Також у телеграм-каналах з'явилося відео із безпілотником, на який встановлено ПЗРК.
Огляд "Шахеда" з ПЗРК / Відео з телеграм-каналу Supernova+
До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в ефірі 24 Каналу, чому наявних рішень України проти "Шахедів" поки недостатньо. На думку експерта, проблема полягає не лише в кількості засобів ураження, а у відсутності цілісної концепції боротьби із "Шахедами".
Що ще намагаються впихнути росіяни у свої "Шахеди"?
Журналісти "Мілітарного" повідомили, що українські захисники збили модернізований російський безпілотник "Шахед" з антеною для навігації за радіомаяками VOR/DME. Це модернізація дозволяє здійснювати навігацію, незалежну від супутникової.
Також Сергій Бескрестнов писав, що Росія встановила інфрачервоні прожектори на "Шахеди". Цим окупанти намагаються засліпити зенітні дрони й авіацію.
Варто зазначити, що вночі 4 січня сили української ППО збили/подавили 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі та Сході країни. Водночас, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях.