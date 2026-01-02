Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив наміри росіян, передає 24 Канал.

Навіщо інфрачервоні прожектори на "Шахедах"?

Фото оновленого "Шахеда" "Флеш" опублікував 2 січня, зазначивши, що вперше таке побачив на цьому типі безпілотника.

Він пояснив, що росіяни встановили на нього інфрачервоний прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації.

"Ворог продовжує працювати над контрзаходами", – підсумував "Флеш".

Свою думку також висловили у "Мілітарному". Кажуть, що теоретично таким способом росіяни можуть тимчасово засліпити прилади нічного бачення або навіть повністю вивести з ладу пристрої попередніх поколінь.

Однак сучасні військові прилади нічного бачення третього покоління (а в окремих випадках і покоління 2+) мають вбудований захист від подібного засліплення. Тому ефективність таких контрзаходів може бути визначена лише шляхом фактичної експлуатації. Окрім того, тепловізори, зокрема тепловізійні камери дронів-перехоплювачів, не чутливі до подібного засліплення, оскільки працюють в інших спектральних діапазонах і просто "не бачать" його,

– пояснили експерти.

За їхніми словами, подібні заходи спрямовані насамперед проти українських гелікоптерів, які перехоплюють російські безпілотники.

