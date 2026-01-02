Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив наміри росіян, передає 24 Канал.
Навіщо інфрачервоні прожектори на "Шахедах"?
Фото оновленого "Шахеда" "Флеш" опублікував 2 січня, зазначивши, що вперше таке побачив на цьому типі безпілотника.
Він пояснив, що росіяни встановили на нього інфрачервоний прожектор для засліплення зенітних дронів і авіації.
"Ворог продовжує працювати над контрзаходами", – підсумував "Флеш".
Свою думку також висловили у "Мілітарному". Кажуть, що теоретично таким способом росіяни можуть тимчасово засліпити прилади нічного бачення або навіть повністю вивести з ладу пристрої попередніх поколінь.
Однак сучасні військові прилади нічного бачення третього покоління (а в окремих випадках і покоління 2+) мають вбудований захист від подібного засліплення. Тому ефективність таких контрзаходів може бути визначена лише шляхом фактичної експлуатації. Окрім того, тепловізори, зокрема тепловізійні камери дронів-перехоплювачів, не чутливі до подібного засліплення, оскільки працюють в інших спектральних діапазонах і просто "не бачать" його,
– пояснили експерти.
За їхніми словами, подібні заходи спрямовані насамперед проти українських гелікоптерів, які перехоплюють російські безпілотники.
Останні атаки "Шахедами"
Росія атакує Україну "Шахедами" майже щоденно. Зокрема, увечері 2 січня вибухи пролунали у Києві та області. Там працює ППО.
Попередньої ночі летіло 116 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів із напрямків. На жаль, було влучання 27 із них на 23 локаціях, а також падіння уламків ще на 2.
А у новорічну ніч Росія атакувала Волинь. "Шахеди" вдарили по критичній інфраструктурі. Росіяни намагаються перебити стратегічну залізничну гілку Київ – Ковель, аби порушити логістичну ланку між Україною та Польщею.