Про чергову атаку ворога розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де літають ворожі дрони?
БпЛА на Чернігів зі сходу.
БпЛА на Чернігівщині:
на півночі, курс на Білорусь;
на сході, курс на Сумщину;
на сході від Чернігова, курс на південь.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на Суми з півночі.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на північ, схід та захід.
Пуски КАБ на Донеччину.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на північ.
БпЛА на півночі Сумщини, курс на північ.
БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
БпЛА на Кривий Ріг та Нікополь.
БпЛА в напрямку Миколаєва з півдня.
БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на північ.