Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що наслідки були для окупантів не найкращими. Тим часом росіяни, живучи в пропагандистській бульбашці, не знають про більшість ударів.

Якими були нові успішні удари по Росії?

За словами керівника Центру вивчення окупації, російський диктатор Володимир Путін не планує іти на реальні переговори, попри удари по Росії, які наближають її до критичного стану кожного дня.

Попри це, Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах країни-агресорки. Перші відбулись вже 1 січня цього року. Важливо зауважити, що один такий удар по НПЗ, як сьогодні, приносить Росії збитки до 75 мільйонів.

Вночі наші дрони залетіли на НПЗ у Краснодарському краї. Його засипало такими уламками, що палало пів ночі,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що тим часом росіяни перебувають в повній інформаційній бульбашці і не розуміють, що насправді відбувається. Люди в Росії не усвідомлюють наслідків ударів по російських НПЗ, а російські солдати, сидячи в оточені в Куп'янську, можуть вірити, що вони захопили місто, про що говорить пропаганда.

Що ще відомо про удари 1 січня по Росії?