Це перші подібні атаки у 2026 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також "Знайшли особливий пристрій": ЦРУ таємно підказала Україні, як краще бити по НПЗ Росії, – NYT

Що атакували дрони у Росії?

У російському Людиново Калузької області палає нафтобаза після прильоту БпЛА.

Також дрони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Це перша атака на російський НПЗ у 2026 році.

Палає Ільський НПЗ у Росії: дивіться відео

Пожежа на нафтобазі у Людиново: дивіться відео

Що відомо про атаку СБУ на нафтобазу Росрезерву в Ярославській області Росії