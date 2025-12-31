Так, у червні американські військові та розвідники зустрілися, щоб розробити для України більш скоординовану кампанію ударів по Росії, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.
Як ЦРУ навчило Україну влучно бити по НПЗ Росії?
Американці запропонували зосередитися виключно на нафтоочисних заводах і, замість того щоб атакувати сховища, націлитися на їхню "ахіллесову п'яту".
Експерт ЦРУ виявив з'єднувальний пристрій, який було надзвичайно важко замінити або відремонтувати, і через це завод залишався поза роботою тижнями
Коли кампанія почала давати результати, глава ЦРУ Реткліфф обговорив це з паном Трампом.
За словами американських чиновників, президент США похвалив приховану роль США в ударах по енергетичній галузі Росії. Вони давали йому можливість заперечувати участь і мати важелі впливу, поки російський президент продовжував "гратися з ним".
Згідно з однією оцінкою розвідки США, ці удари по енергетиці коштуватимуть російській економіці до 75 мільйонів доларів на день. ЦРУ також отримало дозвіл допомагати в українських атаках безпілотників на судна "тіньового флоту" в Чорному та Середземному морях.
Зауважимо, що у грудні 2025 року Україна встановила рекорд за кількістю атак на російські нафтові об'єкти не лише на землі, але й під водою.
Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що Україна постійно вдосконалює засоби ураження, щоб підвищити їх ефективність. Він наголосив, що кількість ударів по території Росії буде зростати, а якість атак буде більшою, навіть якщо кількість нових систем не сильно збільшиться. Зараз Україна має багато засобів ураження малого радіусу дії – до 50 кілометрів, а також розробляє системи з дальністю 300 кілометріві більше. Експерт прогнозує, що 2026 рік може стати проривним для засобів ураження середньої дальності. Йдеться про удари на 200 – 300 кілометрів, які дозволять вражати логістику, штаби та іншу важливу інфраструктуру ворога. Долінце зазначив, що розвиток саме цього напрямку важливий, бо зброї від західних партнерів поки менше, ніж потрібно для повного забезпечення потреб фронту.