Так, у червні американські військові та розвідники зустрілися, щоб розробити для України більш скоординовану кампанію ударів по Росії, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Як ЦРУ навчило Україну влучно бити по НПЗ Росії?

Американці запропонували зосередитися виключно на нафтоочисних заводах і, замість того щоб атакувати сховища, націлитися на їхню "ахіллесову п'яту".

Експерт ЦРУ виявив з'єднувальний пристрій, який було надзвичайно важко замінити або відремонтувати, і через це завод залишався поза роботою тижнями

Коли кампанія почала давати результати, глава ЦРУ Реткліфф обговорив це з паном Трампом.

За словами американських чиновників, президент США похвалив приховану роль США в ударах по енергетичній галузі Росії. Вони давали йому можливість заперечувати участь і мати важелі впливу, поки російський президент продовжував "гратися з ним".

Згідно з однією оцінкою розвідки США, ці удари по енергетиці коштуватимуть російській економіці до 75 мільйонів доларів на день. ЦРУ також отримало дозвіл допомагати в українських атаках безпілотників на судна "тіньового флоту" в Чорному та Середземному морях.