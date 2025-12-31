Так, в останньому місяці 2025 року Україна здійснила щонайменше 24 атаки на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші морські об'єкти, а також на основну трубопровідну інфраструктуру, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Як Україна повернула війну на територію Росії у 2025 році: від легендарної "Павутини" до ударів по заводах і НПЗ

Як Україна позбавляє Росію головного джерела фінансування війни?

Особливо Київ активізував удари по морській інфраструктурі, повторно атакуючи нафтові та газові родовища "Лукойла" у Каспійському морі.

Україна також вдарила по портах Чорного моря Тамань та Ростов, підпаливши кілька танкерів, і продовжувала бити по так званому "тіньовому флоту" Росії.

На суші наші військові завдавали успішних ударів по російських нафтових заводах, зокрема вперше використавши для цього крилаті ракети Storm Shadow.

Російський уряд прогнозує, що цього року доходи від нафти та газу впадуть до 23% бюджету – це найнижчий показник за всю історію.

Нагадаємо, що попередній рекорд з ударів по НПЗ Росії Україна встановила у листопаді. Тоді вона поцілила по ворожих нафтопереробних заводах 14 разів.

Зверніть увагу! Як пише видання Atlantic, США "тихо" дозволили Україні удари по російському "тіньовому флоту", інколи надаючи для цього розвіддані. Адміністрація Трампа підтримує подібні атаки як спосіб тиску на Кремль, незважаючи на публічні заяви про мирне врегулювання. Тим часом видання Financial Times писало, що з липня США допомагають Україні завдавати ударів й по російських енергетичних об'єктах з метою зниження економічного потенціалу Росії.

Які наслідки атаки України на нафтові об'єкти Росії?