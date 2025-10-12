Завдяки розвідданим зі США Україна змогла бити далеко вглиб Росії по її енергетичних об'єктах, зокрема НПЗ. Про це видання The Financial Times повідомили кілька українських і американських чиновників, передає 24 Канал.

Як США разом із Україною силою примушують Росії до переговорів?

4 липня Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали розмову, під час якої президент США поцікавився в українського колеги, чи може він завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть далекобійну зброю. Ця бесіда відбулася на тлі зростаючого в американського лідера розчарування непоступливістю Володимира Путіна.

Невдовзі після липневої розмови президентів до Києва почали надходити розвіддані США нового рівня деталізації. Ця інформація дозволила Україні краще картографувати російську ППО та планувати маршрути ударів.

Вашингтон бере участь на всіх етапах планування атак на Росію. За словами одного американського чиновника, Україна самостійно обирає цілі, а США надають інформацію про їхні вразливості. Однак інші джерела, залучені до операцій, стверджують, що США також визначають пріоритети цілей для українців.

Кількість українських атак по російських НПЗ і трубопроводах різко зросла у серпні та вересні.

Пошкодження енергетичних об'єктів, зрештою, змусили Москву скоротити експорт дизелю та збільшити імпорт пального. Ціни на енергоносії в Росії зросли.

За даними аналітичної компанії Energy Aspects, щонайменше 16 із 38 російських НПЗ зазнали ударів, деякі – неодноразово, що вивело з ладу понад 1 мільйон барелів щоденних потужностей.

Один зі співрозмовників видання описав українські дрони як "інструмент" Вашингтона для підриву російської економіки та тиску на Путіна, щоб змусити його до мирного врегулювання.

До слова, під час нещодавнього брифінгу в Києві Володимир Зеленський відмовився коментувати роль американської розвідки у далекобійних ударах по Росії, але зазначив, що "Україна співпрацює з американською розвідкою насамперед для самозахисту". Президент додав, що успіх недавніх атак пояснюється технологічним вдосконаленням дронів і зростанням внутрішнього виробництва, що дозволяє запускати більшу кількість одночасно.

Нагадаємо також, що 11 жовтня далекобійні дрони СБУ успішно уразили нафтоочисний завод "Башнефть-УНПЗ" у місті Уфа, приблизно за 1400 кілометрів від України. Це один із найбільших НПЗ у Росії, який забезпечує пальним і мастилами російську армію, і це вже третій удар по енергетичних об'єктах Башкортостану за останній місяць.

