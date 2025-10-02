Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Як у Кремлі реагують на політику США?

Дмитро Пєсков зазначив, що Росія "належним чином" реагуватиме на постачання ракет Tomahawk Україні, однак не уточнив, у чому саме полягатиме ця реакція.

Довідка. Tomahawk – це крилата ракета для ураження наземних і деяких морських цілей з високою точністю, яку запускають із надводних кораблів та підводних човнів. Залежно від модифікації її дальність орієнтовно становить близько 1000 – 1600 кілометрів.

Прессекретар кремлівського диктатора також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що США нібито передадуть Україні розвіддані для ударів углиб Росії.

Він зазначив, що такі публікації не стаються "на порожньому місці". Водночас, за словами Пєскова, це не новина, оскільки Вашингтон уже в режимі онлайн надають Києву розвідінформацію.

Це повідомлення ЗМІ. Хоча, як показує практика, на порожньому місці вони не бувають. Сполучені Штати Америки передають Україні розвіддані в постійному режимі, в режимі онлайн. Це не новація. Можна тільки припускати, скажімо так, які саме розвіддані. Але що обмін розвідданими йде, точніше не обмін, а постачання і залучення всієї інфраструктури НАТО і США для збору і передачі Україні розвідданих йде, це очевидно,

– підсумував Пєсков.

Яку військову допомогу може отримати Україна?