Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
Как в Кремле реагируют на политику США?
Дмитрий Песков отметил, что Россия "надлежащим образом" будет реагировать на поставки ракет Tomahawk Украине, однако не уточнил, в чем именно будет заключаться эта реакция.
Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.
Пресс-секретарь кремлевского диктатора также прокомментировал сообщения СМИ о том, что США якобы передадут Украине разведданные для ударов вглубь России.
Он отметил, что такие публикации не происходят "на пустом месте". В то же время, по словам Пескова, это не новость, поскольку Вашингтон уже в режиме онлайн предоставляют Киеву развединформацию.
Это сообщение СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и привлечение всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно,
– подытожил Песков.
Какую военную помощь может получить Украина?
Во время частного разговора на полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты Tomahawk. По данным The Telegraph, Трамп положительно воспринял идею, а госсекретарь США Марко Рубио назвал это сигналом поддержки Украины.
Впоследствии издание WSJ сообщило, что Дональд Трамп якобы разрешил американским разведслужбам и Пентагону предоставлять Киеву важную информацию. Говорится о данных для планирования ракетных атак вглубь России и по объектам энергетической инфраструктуры.
Доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил, что Украина фактически не была ограничена в разрешении на дальнобойные удары по России. Нюанс заключался в том, что военные могли использовать только оружие собственного производства.