Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

Как в Кремле реагируют на политику США?

Дмитрий Песков отметил, что Россия "надлежащим образом" будет реагировать на поставки ракет Tomahawk Украине, однако не уточнил, в чем именно будет заключаться эта реакция.

Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора также прокомментировал сообщения СМИ о том, что США якобы передадут Украине разведданные для ударов вглубь России.

Он отметил, что такие публикации не происходят "на пустом месте". В то же время, по словам Пескова, это не новость, поскольку Вашингтон уже в режиме онлайн предоставляют Киеву развединформацию.

Это сообщение СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и привлечение всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно,

– подытожил Песков.

Какую военную помощь может получить Украина?