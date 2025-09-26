Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал The Telegraph.

Актуально Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

В каком вооружении нуждается Украина больше всего?

Во время встречи украинского и американского лидеров на полях сессии ООН прозвучала просьба предоставить Киеву дальнобойные ракеты.

В интервью после беседы с Трампом Зеленский отметил, что американский президент положительно воспринял идею поставки крылатых ракет большой дальности, которые позволили бы Киеву поражать объекты в Москве.

Крылатая ракета Tomahawk RGM-109E (Block IV)

По данным The Telegraph, государственный секретарь США Марко Рубио заверил европейских партнеров в том, что изменение позиции Трампа по Украине следует рассматривать как максимально благоприятный сигнал.

Рубио также передал, что американский президент "серьезно разгневан" на Путина из-за игнорирования всех его усилий по прекращению войны, которая длится уже три с половиной года.

Заметьте! Эта крылатая ракета имеет дальность до 1500 миль и боеголовку весом 450 килограммов, что делает ее значительно мощнее любых аналогичных систем дальнего радиуса, предоставленные Киеву западными союзниками.

Однако пока нет подтвержденной информации о возможности поставки Tomahawk от США.

Предоставление таких ракет считалось слишком опасным из-за возможности поражения целей в Москве и способность обходить современные российские системы ПВО, что могло бы привести к обострению конфликта.

Интересно, Владимир Зеленский намекнул на положительные шаги в решении этого вопроса, рассказав журналистам, что во время встречи в начале недели Трамп сообщил, что они активно работают над согласованием такого решения.

Трамп заключил соглашение с правительствами европейских стран о финансировании поставок американского оружия Украине.

Президент Украины заявил, что в случае получения такого оружия ВСУ могли бы рассматривать как потенциальную цель даже Кремль. Он утверждает, что Киев имеет неявное согласие Трампа на удары вглубь России, ввиду того, что Москва цинично терроризирует украинские города.

Если они бьют по нашей энергетике, президент Трамп поддерживает, чтобы мы отвечали по их энергетике,

– отметил Зеленский.

Как ракеты Tomahawk могут усилить украинскую армию?