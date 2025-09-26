Про таке інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал The Telegraph.

Якого озброєння потребує Україна найбільше?

Під час зустрічі українського та американського лідерів на полях сесії ООН пролунало прохання надати Києву далекобійні ракети.

В інтерв'ю після бесіди з Трампом Зеленський зазначив, що американський президент позитивно сприйняв ідею постачання крилатих ракет великої дальності, які дозволили б Києву вражати об'єкти в Москві.

Крилата ракета Tomahawk RGM-109E (Block IV)

За даними The Telegraph, державний секретар США Марко Рубіо запевнив європейських партнерів у тому, що зміну позиції Трампа щодо України слід розглядати як максимально сприятливий сигнал.

Рубіо також передав, що американський президент "серйозно розгніваний" на Путіна через ігнорування всіх його зусиль щодо припинення війни, яка триває вже три з половиною роки.

Зауважте! Ця крилата ракета має дальність до 1500 миль і боєголовку вагою 450 кілограмів, що робить її значно потужнішою за будь-які аналогічні системи далекого радіусу, надані Києву західними союзниками.

Проте наразі немає підтвердженої інформації стосовно можливості постачання Tomahawk від США.

Надання таких ракет вважалося надто небезпечним через можливість ураження цілей у Москві та здатність обходити найсучасніші російські системи ППО, що могло б призвести до загострення конфлікту.

Цікаво, Володимир Зеленський натякнув на позитивні кроки у розв'язанні цього питанні, розповівши журналістам, що під час зустрічі на початку тижня Трамп повідомив, що вони активно працюють над погодженням такого рішення.

Трамп уклав угоду з урядами європейських країн про фінансування постачань американської зброї Україні.

Президент України заявив, що в разі отримання такої зброї ЗСУ могли б розглядати як потенційну ціль навіть Кремль. Він стверджує, що Київ має неявну згоду Трампа на удари вглиб Росії, зважаючи на те, що Москва цинічно тероризує українські міста.

Якщо вони б'ють по нашій енергетиці, президент Трамп підтримує, щоб ми відповідали по їхній енергетиці,

– зауважив Зеленський.

Як ракети Tomahawk можуть підсилити українську армію?