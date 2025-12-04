В первый день пребывания в стране запланирована неформальная закрытая беседа "тет-а-тет" российского диктатора с индийским премьером Нарендрой Моди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс", Nexta и российского пропагандиста Павла Зарубина.

Что известно о визите Путина в Индию?

В СМИ отмечают, что Индия "упала в Путиноистерию". В частности, в индийском Варанаси прошел "Марш дружбы Индия – Россия". Толпы шли с музыкой, плакатами и огромными вырезанными фигурами Путина и Нарендры Моди.

Перед портретом главы Кремля участники даже провели ритуал aarti – в Индии так почитают богов или особо уважаемых людей.

Индийцы отдают дань уважения Путину: видео ANI

Тогда как в Амритсаре художник Джагжот Сингх представил двухметровый портрет Путина. Он заявил, что таким образом "приветствует" российского лидера от имени жителей Пенджаба.

Кроме этого, Моди сам встретил Путина в аэропорту. Такой жест является достаточно редким, ведь обычно иностранных лидеров встречают высокопоставленные индийские министры.

Отмечается, что около 17:00 по киевскому времени лидеры начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера в Дели. Однако общение между политиками началось еще в дороге из аэропорта.

Российского диктатора тепло встретили в Индии: видео Clash Report

Индийцы поздравили Путина с приездом традиционными танцами: видео из соцсетей

Стоит заметить, что этот визит Путина в Индию является первым с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Москва пытается оживить нефтяные и оборонные соглашения, которые ослабли под давлением США, и активно уговаривает Индию покупать больше российских ракет, истребителей и нефти.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что этот визит якобы обусловлен характером отношений между двумя странами. Он отметил, что между Индией и Россией ведется стратегическое партнерство. Песков также объяснил, что они не только обсуждают торговлю, но и делятся технологиями.

Какие отношения между Индией и Россией?