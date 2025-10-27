Какие страны больше всего покупают у России?

Трамп сосредоточил внимание на двух российских нефтяных гигантах – "Роснефть" и "Лукойл", потому что через них проходит значительная часть продаж российской нефти за границу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Полученные доходы в значительной степени непосредственно поступают в государство Путина, а следовательно, и в его военный бюджет. Доходы от нефти и газа в России покрывают примерно от четверти до почти трети государственных расходов.

Несмотря на санкции Запада, экспорт России в 20 крупнейших торговых партнеров вырос на 18% до 330 миллиардов долларов в 2024 году с учетом инфляции.

Крупнейший торговый партнер – Китай – является важнейшим импортером российских товаров (прежде всего нефти, газа и угля) с импортом в размере 130 миллиардов долларов. Объем торговли между двумя странами в 2024 году составил примерно 244,8 миллиарда долларов.

Индия, которая до войны была лишь двенадцатой среди важнейших торговых партнеров России, сейчас является вторым по важности покупателем российских товаров, особенно нефти.

Израиль также значительно расширил свою торговлю с Россией, особенно за счет импорта нефти.

также значительно расширил свою торговлю с Россией, особенно за счет импорта нефти. Такие страны, как Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия, также значительно увеличили свой импорт из России с начала войны.

Торговля ЕС с Россией

Германия: Объем торговли резко сократился, но все еще составляет 9,5 миллиардов долларов. Импорт российских товаров сократился на 92%.

Объем торговли резко сократился, но все еще составляет 9,5 миллиардов долларов. Импорт российских товаров сократился на 92%. Франция, Нидерланды: Остаются на низком уровне более 6 миллиардов долларов.

Остаются на низком уровне более 6 миллиардов долларов. Словакия, Чехия, Испания, Бельгия, Италия: В некоторых случаях значительно ниже экспорт, по сравнению с 2021 годом (довоенный уровень).

В некоторых случаях значительно ниже экспорт, по сравнению с 2021 годом (довоенный уровень). Венгрия: Меньший "европейский партнер", но заметный в рейтинге европейских стран, импорт которого на 31% превышает его. Объем торговли составляет примерно 6,2 миллиарда долларов.

Общий объем торговли с ЕС составляет примерно 67,5 миллиардов евро. Это сделало Союз третьим по величине партнером России в регионе в 2024 году.

Напомним, что некоторые страны ЕС увеличили импорт энергоносителей из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

С 2022 года блок уменьшил свою зависимость от некогда доминирующего поставщика России примерно на 90%. Тем не менее, за первые восемь месяцев этого года он импортировал российских энергоносителей на более чем 11 миллиардов евро.

Семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость своего импорта по сравнению с предыдущим годом, включая пять стран, которые поддерживают Украину в войне:

Франция зафиксировала рост закупок российских энергоносителей на 40% до 2,2 миллиарда евро;

Нидерланды выросли на 72% до 498 миллионов евро, как показывает анализ.

Как изменился импорт российских энергоносителей странами ЕС / графика Reuters

Что известно о торговле в России?