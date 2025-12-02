Что известно о жалобах на Shein и Temu?

Очередная жалоба поступила от сенатора-республиканца США Тома Коттона от штата Арканзас, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Чиновник направил письмо генеральному прокурору, в котором призвал Министерство юстиции и внутренней безопасности США расследовать деятельность интернет-магазинов Shein и Temu. По словам Коттона, они поставляют большую часть своих товаров из Китая, однако эти товары являются подделками объектов интеллектуальной собственности, которые изготовили без разрешения.

В письме говорится, что прекращение действия режима, который позволял беспошлинно ввозить посылки до 800 долларов, "заставил Shein и Temu изменить свою бизнес-модель".

Эти компании сейчас хранят огромные запасы на складах и в распределительных центрах США. Их товары больше не проходят через порты. Они находятся на американской земле под юрисдикцией США,

– сказал Коттон.

Ранее Shein заявляла, что требует от своих поставщиков удостоверять, что их продукция не нарушает интеллектуальную собственность бренда и не является подделкой. Как ранее сообщил представитель компании, в компании есть команда, которая обеспечивает соблюдение продавцами политики и оперативно принимает меры, если они ее не соблюдают.

Еще одно обвинение в отношении ритейлеров расследуют в штате Техас. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что расследует, нарушил ли Shein закон штата, связанный с неэтичной трудовой практикой и продажей опасных потребительских товаров.

Скнадальные ситуации в отношении Shein и Temu