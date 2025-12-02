Что известно о жалобах на Shein и Temu?
Очередная жалоба поступила от сенатора-республиканца США Тома Коттона от штата Арканзас, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Чиновник направил письмо генеральному прокурору, в котором призвал Министерство юстиции и внутренней безопасности США расследовать деятельность интернет-магазинов Shein и Temu. По словам Коттона, они поставляют большую часть своих товаров из Китая, однако эти товары являются подделками объектов интеллектуальной собственности, которые изготовили без разрешения.
В письме говорится, что прекращение действия режима, который позволял беспошлинно ввозить посылки до 800 долларов, "заставил Shein и Temu изменить свою бизнес-модель".
Эти компании сейчас хранят огромные запасы на складах и в распределительных центрах США. Их товары больше не проходят через порты. Они находятся на американской земле под юрисдикцией США,
– сказал Коттон.
Ранее Shein заявляла, что требует от своих поставщиков удостоверять, что их продукция не нарушает интеллектуальную собственность бренда и не является подделкой. Как ранее сообщил представитель компании, в компании есть команда, которая обеспечивает соблюдение продавцами политики и оперативно принимает меры, если они ее не соблюдают.
Еще одно обвинение в отношении ритейлеров расследуют в штате Техас. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что расследует, нарушил ли Shein закон штата, связанный с неэтичной трудовой практикой и продажей опасных потребительских товаров.
Скнадальные ситуации в отношении Shein и Temu
Директор Casino Guichard Perrachon SA предлагает запретить китайских ритейлеров Shein и Temu в Европе до 2028 года из-за несоответствия их продукции европейским нормам. Это защитит местных розничных торговцев и позволит разработать законодательство для регулирования импорта из Китая.
Китайские ритейлеры Shein и Temu переориентируются с США на Европу из-за отмены налоговой льготы de minimis в 2025 году. В частности, бренды существенно нарастили рекламные бюджеты во Франции и Великобритании.
Летом 2025 года в ЕС заявили, что планируют принять меры в отношении опасных товаров с платформ Shein и Temu. Среди возможных мер: отмена беспошлинного порога, введение платы за обработку посылок и создание европейской таможенной службы. До сих пор законодательство в отношении работы ритейлеров остается неурегулированным.