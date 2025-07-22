Что известно о скандале вокруг Shein и Temu?

Он ожидает результатов общеевропейской "тайной проверки покупателей", которая должна подтвердить уже собранные доказательства того, что китайские продавцы избегают соблюдения законов ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Среди худших примеров, которые поразили Макграта, – детские пустышки с бусинами, которые легко отпадают и представляют риск удушья, поскольку не имеют отверстия регламентированного размера, который позволил бы ребенку дышать в случае случайного глотания,

– пишет The Guardian.

Среди других опасных товаров, которые упоминаются в отчете евродепутатов в этом месяце:

детские дождевики с токсичными веществами,

солнцезащитные очки без УФ-фильтра,

шорты для детей с завязками, длина которых превышает разрешенную и создает риск падения.

Также обнаружили косметику с бутилфенилметилпропионалом – веществом, которое ЕС признал особо опасным и запретил с 2022 года из-за угрозы для фертильности и развития плода. Более того, прошлом году правительство Великобритании призвало утилизировать продукты с этим веществом.

Национальные органы защиты прав потребителей направляют срочные сообщения по всему ЕС об опасных непродовольственных товарах через систему Safety Gate. В прошлом году Safety Gate получила рекордные 4 137 предупреждений, более трети из которых касалась косметики, далее шли:

игрушки;

электроприборы;

автомобильная и химическая продукция.

Какие заходит хотят ввести в ЕС?

Кроме вопросов безопасности, Макграт также отметил проблему недобросовестной конкуренции. Дело в том, что популярность таких платформ, как Shein и Temu, за последние два года резко возросла.

Я настроен решительно ужесточить соблюдение законов о безопасности товаров и правила защиты потребителей. Речь идет не только о защите покупателей, но и о равных условиях для европейских бизнесов, которые тратят средства на соблюдение требований, в то время, как конкуренты этого не делают,

– заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции.

По данным ЕС, в 2024 году в блок поступает 4,6 миллиарда посылок стоимостью до 150 евро. Это вдвое больше, чем в 2023, и втрое больше, чем в 2022.

Среди мер, которые обсуждаются в ЕС:

отмена беспошлинного порога в 150 евро,

введение платы за обработку каждой посылки – чтобы снизить спрос на дешевые заказы и частично компенсировать расходы на таможенный контроль.

рассматривается создание европейской таможенной службы.

Обратите внимание! Этот шаг будет подобным ситуации в США, где президент Дональд Трамп отменил беспошлинный порог в 800 долларов, и с 1 июня 2024 года американские покупатели платят дополнительный налог в 30% или минимум 50 долларов за товар.

Что говорят компании?

Shein в ответ заявила:

в этом году инвестирует 15 миллионов долларов в меры по соблюдению норм безопасности;

провела 2,5 млн тестов ;

работает с 15 сертифицированными лабораториями, в том числе в Великобритании и Германии.

Кроме того, компания со своей платформы удалила 500 поставщиков.

Получение и поддержание доверия потребителей - наш приоритет. Мы строго придерживаемся требований безопасности, все наши поставщики обязаны соблюдать кодекс поведения и действующего законодательства, – сообщили в Shein.

Представитель Temu также не стал молчать. В компании прокомментировали ситуацию:

Temu серьезно относится к безопасности товаров и соблюдению требований. У нас действует система проверки продавцов, активного мониторинга и оперативного удаления опасной продукции,

– говорится в заявлении.

Важно! В Temu добавили, что сотрудничают с такими международными организациями, как TÜV SÜD, Eurofins, SGS и Bureau Veritas, чтобы гарантировать соответствие стандартам.