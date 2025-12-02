Що відомо про скарги на Shein та Temu?
Чергова скарга надійшла від сенатора-республіканця США Тома Коттона від штату Арканзас, пише 24 Канал з посилання на Reuters.
Дивіться також Китайська компанія може поглинути Puma: чи продадуть бренд
Посадовець надіслав листа генеральному прокурору, в якому закликав Міністерства юстиції та внутрішньої безпеки США розслідувати діяльність інтернет-магазинів Shein та Temu. За словами Коттона, вони постачають більшу частину своїх товарів з Китаю, проте ці товари є підробками об’єктів інтелектуальної власності, які виготовили без дозволу.
У листі йдеться, що припинення дії режиму, який дозволяв безмитно ввозити посилки до 800 доларів, "змусив Shein та Temu змінити свою бізнес-модель".
Ці компанії зараз зберігають величезні запаси на складах та в розподільчих центрах США. Їхні товари більше не проходять через порти. Вони знаходяться на американській землі під юрисдикцією США,
– сказав Коттон.
Раніше Shein заявляла, що вимагає від своїх постачальників засвідчувати, що їхня продукція не порушує інтелектуальну власність бренду та не є підробкою. Як раніше повідомив речник компанії, у компанії є команда, яка забезпечує дотримання продавцями політики та оперативно вживає заходів, якщо вони її не дотримуються.
Ще одне звинувачення щодо ритейлерів розслідують у штаті Техас. Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон заявив, що розслідує, чи порушив Shein закон штату, пов'язаний з неетичною трудовою практикою та продажем небезпечних споживчих товарів.
Скнадальні ситуації щодо Shein та Temu
Директор Casino Guichard Perrachon SA пропонує заборонити китайських ритейлерів Shein і Temu в Європі до 2028 року через невідповідність їх продукції європейським нормам. Це захистить місцевих роздрібних торговців і дозволить розробити законодавство для регулювання імпорту з Китаю.
Китайські ритейлери Shein і Temu переорієнтовуються з США на Європу через скасування податкової пільги de minimis у 2025 році. Зокрема, бренди суттєво наростили рекламні бюджети у Франції та Великій Британії.
Улітку 2025 року у ЄС заявили, що планують вжити заходів щодо небезпечних товарів з платформ Shein і Temu. Серед можливих заходів: скасування безмитного порогу, введення плати за обробку посилок і створення європейської митної служби. До цього часу законодавство щодо роботи ритейлерів залишається неврегульованим.