Що відомо про ймовірних покупців Puma?
Компанія Anta, що котирується на гонконгській біржі, співпрацює з радником для оцінки пропозиції щодо придбання Puma, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Деякі джерела повідомили, що компанія може об'єднатися з приватною інвестиційною фірмою, якщо вирішить зробити пропозицію. Anta Sports Products Ltd. входить до числа фірм, що розглядають можливість поглинання Puma SE .
Серед інших потенційних покупців може бути конкуруюча китайська фірма одягу Li Ning Co. Компанія обговорює варіанти фінансування з банками, розглядаючи Puma на ранніх етапах. Puma також може зацікавити компанії спортивного одягу, такі як японська Asics Corp., повідомили джерела.
Обговорення є попередніми, і поки незрозуміло, які претенденти продовжать робити ставки. Разом з тим очікувана оцінка вартості акцій найбільшого акціонера Puma, французької мільярдерської родини Піно, може стати серйозною перешкодою для будь-якої угоди.
Яка стратегія в Puma?
Франсуа-Анрі Піно, керуючий партнер Artémis, заявив у вересні, що частка в Puma є "цікавою", але "не стратегічною", і що варіанти щодо холдингу залишаються відкритими.
Зараз мета Puma – повернутися до зростання до 2027 року та закріпитися серед трьох провідних спортивних брендів у світі, а також отримувати "стабільні прибутки" у середньостроковій перспективі.
Цікаво! Компанія Puma повідомила про чистий прибуток у розмірі 281,6 мільйона євро минулого року та обсяг продажів у розмірі 8,8 мільярда євро. Серед її спонсорів – команда англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті", національна збірна Португалії та чоловіча збірна Данії з гандболу.
Що відомо про продаж відомих компаній?
Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix планує продовжити випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros., незважаючи на свою попередню стратегію уникання кінотеатрального розповсюдження.
Starbucks продає 60% свого бізнесу в Китаї інвестиційній компанії Boyu Capital за 4 мільярди доларів, плануючи закрити угоду до початку 2026 року. Партнерство з Boyu Capital має на меті покращити обслуговування та збільшити кількість магазинів Starbucks у Китаї з 8 000 до понад 20 000 в умовах зниження продажів та зростаючої конкуренції.
Diageo розглядає можливість продажу або виділення бренду Guinness в окрему компанію, оцінюючи його вартість понад 10 мільярдів доларів. Акції Diageo зросли більш ніж на 4% після новини про можливий продаж Guinness.