Що відомо про можливий продаж бренду?

Про це повідомляв Bloomberg, передає 24 Канал. За оцінками джерел, бізнес Guinness може коштувати понад 10 мільярдів доларів у разі IPO або стратегічного продажу.

Дивіться також Boeing втратив першість: назвали найпопулярніший літак у світі

Крім того, зазначалось, що Diageo може переглянути майбутнє своєї частки в 34% у Moet Hennessy – алкогольному підрозділі люксової групи LVMH. Виділення Guinness у окрему компанію означало б, що бренд залишиться в структурі Diageo, але як самостійний актив, повністю його не продадуть.

Як це вплинуло на акції бренду?

Після появи новини акції Diageo на Лондонській біржі зросли більш ніж на 4%. Ба більше, це відбувалося на тлі складного періоду для CEO Debra Crew: за півтора року під її керівництвом акції компанії впали, а у листопаді минулого року торги досягли найнижчого рівня з 2017 року.

Що кажуть у Diageo?

У Diageo офіційно спростували чутки, наголосивши, що інформація про можливий продаж Guinness або частки у Moët Hennessy "не відповідає дійсності".

Ми не маємо наміру продавати Guinness або переглядати нашу частку в Moët Hennessy. Guinness залишається основним драйвером зростання компанії та стратегічним брендом у нашому портфелі,

– йдеться у заяві Diageo.

Зауважте. У компанії також підкреслили, що бренд демонструє стабільне зростання: продажі Guinness у 2024–2025 роках стали одними з найсильніших у сегменті пива, а сам бренд — найпопулярнішим серед британських споживачів.

Що цьому передувало?

Раніше компанія вже розглядала продаж таких брендів, як лікер Pimms та горілка Ciroc. Тепер серед варіантів для Guinness – як повний продаж, так і виділення у самостійну компанію.

Експерти вважають, що бренд Guinness залишається ключовим активом для Diageo: у 2022 році Guinness став найпопулярнішим пивом у Великій Британії, випередивши Carling.

Активні продажі Guinness, особливо у Великій Британії, сприяли зростанню продажів пива на 18%. Водночас загальні обсяги продажів групи впали вперше за 4 роки через зниження попиту на скотч і ром.

Guinness – що відомо про бренд із понад 260-річною історією?

Guinness – один із найвідоміших пивних брендів у світі, створений у 1759 році Артуром Гіннесом у Дубліні. Сьогодні продукцію Guinness експортують у понад 120 країн, а марка вважається символом ірландської культури.

За оцінками аналітиків, якщо б Diageo все ж розглянула продаж або IPO Guinness, вартість бренду могла б перевищити 10 мільярдів доларів.