Як зростуть податки для ФОП у січні 2026?

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб – підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок деяких податків, пише 24 Канал з посиланням на Податкову службу.

Дивіться також ФОПів в Україні стає все більше через схеми ухилення від податків, – Гетманцев

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

ФОП 1 групи – 332,80 гривень замість 302,80 гривень (не більше 10% прожиткового мінімуму)

(не більше 10% прожиткового мінімуму) ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень замість 1 600 гривень (не більше 20% мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 гривень замість 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати).

Зауважте! Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2026 році становить 3 328 гривень, а мінімальна заробітна плата – 8 647 гривень. Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Що може змінитися для ФОП у 2027 році?