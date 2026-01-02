Как вырастут налоги для ФЛП в январе 2026 года?
С 1 января 2026 года для физических лиц – предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок некоторых налогов, пишет 24 Канал со ссылкой на Налоговую службу.
Максимальный месячный размер единого налога:
- ФЛП 1 группы – 332,80 гривен вместо 302,80 гривен (не более 10% прожиточного минимума)
- ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен вместо 1 600 гривен (не более 20% минимальной зарплаты).
Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп – 864,70 гривен вместо 800 гривен (10% минимальной заработной платы).
Обратите внимание! Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году составляет 3 328 гривен, а минимальная заработная плата – 8 647 гривен. Именно от этих сумм рассчитываются ставки единого налога и размер военного сбора.
Что может измениться для ФЛП в 2027 году?
ФЛП на упрощенной системе с 2027 года могут быть обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС). Минфинансов уже согласовывает технические аспекты такого перехода, включая автоматическую регистрацию плательщиков.
Тогда ФОПы 3-й группы с лимитом в 1 миллион станут плательщиками НДС, а ставка их единого налога снизится с 5% до 3%. На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительно в год (по данным 2024 года).
Известно, что в переходном периоде планируют не применять штрафы за ошибки в администрировании НДС, чтобы дать бизнесу время адаптироваться к новым требованиям. Уплата НДС, по оценкам министерства, может повысить поступления в бюджет, но одновременно потребует от предпринимателей пересмотра уже существующих моделей учета и администрирования.
Однако в конце декабря стало известно, что законопроект Минфина решили доработать.