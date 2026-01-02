Как выросло количество ФЛП в Украине?

В октябре-декабре 2025 года украинцы зарегистрировали примерно 58,2 тысяч ФЛП, пишет 24 Канал со ссылкой на YouControl.

Смотрите также Бронирование 2026: помешает ли низкая зарплата за декабрь забронировать работника в январе

Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года было зарегистрировано лишь около 41,6 тысячи новых ФЛП – то есть нынешний показатель на 40% выше год к году.

В секторальном разрезе новых регистраций продолжает лидировать розничная торговля. В этом секторе зарегистрировано около 16,5 тысячи ФЛП, что составляет почти 28% от всех новых предпринимателей квартала – это на 42% больше, чем в 4 квартале 2024 года.

Вторую позицию по объему пополнения предпринимателей занял сектор ИТ (информационные технологии) – в октябре-декабре зарегистрировались примерно 7,7 тысяч ФЛП в этой сфере. Третью строчку удерживают другие услуги – около 6,9 тысяч новых регистраций ФЛП за квартал (+38% к прошлому году).

В абсолютных значениях транспортный бизнес и оптовая торговля пока уступают лидерам, однако именно в этих сферах наблюдается заметный приток новых регистраций,

– пишут в исследовании.

Почему это связано с "дроблением бизнеса"?

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев считает, что такая тенденция свидетельствует о масштабном уклонении от налогов, пишет 24 Канал.

Количество ФЛП в стране растет год от года, даже в войну. В то же время, конечно, не в связи с ростом экономики. А исключительно вследствие распространения схем по уклонению от налогообложения крупного и среднего бизнеса через единый налог,

– говорит Гетманцев.

В частности, компании все чаще используют схему дробления бизнеса. Она позволяет предпринимателям не показывать весь оборот и избегать ответственности.

Схему дробления бизнесы используют, чтобы через распределение деятельности на юридические лица или ФЛП на упрощенной системе избегать полной уплаты налогов.

Они особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Что известно о теневых схемах в бизнесе?