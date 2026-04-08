Что известно о разоблачении схемы "дробления бизнеса"?

Во время проверок в 253 магазинах обеих сетей установлено, что не менее 100 ФЛП на упрощенной системе одновременно работают в компаниях, сообщила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух.

Смотрите также В Украине введут новый сбор: Рада проголосовала за "налог на OLX"

При этом все магазины функционируют как единый бизнес с общей инфраструктурой, поставщиками, персоналом, брендами и ценами.

Всего в 2025 – 2026 годах ГНС провела более 50 фактических проверок, выявив ряд нарушений. Среди них:

продажа товаров без РРО/ПРРО;

ненадлежащий учет товарных запасов;

привлечение неоформленного наемного труда;

расчеты через подарочные сертификаты плательщиками единого налога;

риски выплаты зарплат "в конвертах" – официально 8 – 9 тысяч гривен, а фактически – 20 – 40 тысяч.

В результате штрафы достигли почти 70 миллионов гривен. Как отметила Карнаух, договорено, что сети откажутся от практики "дробления бизнеса", будут работать через единое юридическое лицо – плательщика НДС, согласуют легальные зарплаты для персонала и обеспечат фискализацию всех расчетных операций.

Как работает схема?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

Какие теневые схемы использует бизнес?