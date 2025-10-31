Что позволяет крупному бизнесу избегать полной уплаты налогов?

Схемы дробления бизнеса работают благодаря возможности физических лиц предпринимателей не показывать весь оборот, а также из-за нехватки инструментов у налоговой для привлечения к ответственности. В случае выявления нарушений под удар могут попасть мелкие участники схемы, на которых ложится ответственность за бизнес, который они сами не ведут. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными для потребителя они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Заметим! Схему дробления бизнесы используют, чтобы через распределение деятельности на юридические лица или ФЛП на упрощенной системе избегать полной уплаты налогов.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Экономист Олег Гетман говорит, что борьба с этой и другими схемами тенизации бизнеса в Украине зависит от перезагрузки налоговой службы. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают.

Без качественной налоговой службы и Бюро экономической безопасности не будет работать вообще ничего. Законопроект необходимо принять для полной перезагрузки налоговой. Когда придут международники, выберут новое руководство, потом перезагрузят все кадры, переаттестуют комиссией добродетели и этическими комиссиями, все негодяи пойдут отдыхать, а останутся качественные люди и наберут таких специалистов в налоговую,

– говорит эксперт.

Налоговый консультант Михаил Смокович считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей для привлечения бизнеса к ответственности.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

Что делает государство для борьбы со схемой дробления бизнеса?

По мнению экономиста Олега Гетмана, самым большим достижением государства в сфере борьбы с уклонением от налогов за последний год является принятый закон о перезагрузке БЭБ.

Обратите внимание! Для Бюро выбрали нового председателя, а решающую роль в этом сыграли международные эксперты в составе конкурсной комиссии. Сейчас работают над запуском переаттестации кадров и подбором новых работников.

В 2024 году Национальный банк создал рекомендации по выявлению схем уклонения от налогов. Банки и финучреждения информировали о механизмах дробления бизнеса и призывали сообщать Госфинмониторинг о финансовых операциях с признаками злоупотреблений. Кроме приведенного, власть принимала и оперативные меры, говорит Олег Гетман.

Председатель налогового комитета ходил по разным сетям, ресторанами, собирал чеки и потом писал об этом всем налоговой, и та действительно принимала меры. В таком ручном режиме по меньшей мере несколько крупных продуктовых и ресторанных сетей были напуганы. Несколько из них перешли на общую систему вместо дробления, но все остальные не испугались. Нужен целый ряд мер, чтобы прекратить эту схему дробления,

– отмечает эксперт.

Несмотря на отсутствие предусмотренной законом ответственности за эту схему, для ее участников все же существуют риски. Налоговый консультант Михаил Смокович говорит, что для ФЛП наибольшей опасностью является то, что ответственность за ошибки компании ляжет на предпринимателя.

Не уплатить налоги или уплатить мало, допустить ошибку и потом ответственность за это будет нести сам предприниматель. И штрафы начислят не по вине человека, потому что не он вел эту бизнес-деятельность, но ответственность будет на нем. Поэтому предприниматели, которые соглашаются за какую-то фиксированную плату на участие в такой системе работы, рискуют, что налоговая будет спрашивать за нарушения с них,

– подытожил эксперт.

Что государство должно сделать для прекращения схем дробления бизнеса?

Украина нуждается в изменениях законодательства и налогового кодекса, чтобы эффективнее бороться со схемами для минимизации налогообложения, говорит эксперт Михаил Смокович. В этой сфере работает служба финансового мониторинга, однако ее работа направлена на разоблачение имеющихся злоупотреблений. Усилия также следует прилагать, чтобы уменьшать возможности уклонения от налогов.

Финмониторинг отслеживает группы связанных компаний через общих бухгалтеров, контрагентов и транзакции. У него в основном уже есть данные, но здесь недостаточно просто финмониторинга. Нужно вносить кардинальные изменения в законодательство и налоговый кодекс, чтобы не было возможности так работать и была большая ответственность. Чтобы налоговая могла не только выявить эту систему, но быстро и законно доказать ее незаконность, и привлечь к ответственности,

– говорит налоговый консультант.

В качестве примера стимулирования прозрачной работы бизнеса Михаил Смокович называет Дию. City. Создав правовое и налоговое пространство для IT-компаний, государство предложило выгодные условия для легальной работы в этой сфере. Это убрало необходимость оформления ФОПов и сократило возможности для злоупотреблений.

Экономист Олег Гетман считает, что снизить интерес крупного бизнеса к схеме дробления можно, заставив ФЛП и ООО выдавать все фискальные чеки, а не только 10%. Для этого существует ряд механизмов, которые предусматривают привлечение потребителей и которыми пользуются в мире:

"лотерея" фискальных чеков, между участниками которой регулярно разыгрывают призы по реквизитам чеков;

кэшбек для потребителя за отправку обращений в налоговую при обнаружении нефискального чека;

возврат процента от всех покупок по итогу года, если все чеки зарегистрированы покупателем в специальной базе.

По мнению экономиста, государству стоит запустить хотя бы один-два вида такого стимулирования, чтобы эффективнее бороться с теневым бизнесом.

Заметим! Государственная налоговая служба разработала законопроект о розыгрышах чеков с описанием концепции и порядком проведения лотерей. В случае его принятия правительство и Министерство финансов детализируют механизм реализации программы.

Еще одним инструментом в борьбе с уклонением от налогов может стать изменение подхода к определению ключевых показателей эффективности (KPI) Бюро экономической безопасности, таможни и налоговой.

Олег Гетман говорит, что аналитические центры Экономической экспертной платформы вместе с депутатами подготовили два законопроекта по обновлению индикаторов работы для этих органов.

Если сейчас главный KPI – это выполнять план, что порождает давление на бизнес, выжимание из него белого налога и т.д., то наши KPI как раз убирают любые планы. Они направлены на Tax Gap – налоговые разрывы, потерянные налоги и уровень теневой экономики. То есть чем хуже работают эти органы, то больше теневая экономика, чем лучше – то она меньше. Это наш главный KPI,

– отмечает экономист.

В то же время следует совершенствовать сервисы, чтобы улучшать взаимодействие бизнеса с БЭБ, налоговой и таможней.

создает неравные условия на рынке. О своей заинтересованности в детенизации рынка розничной торговли Украины заявила Европейская Бизнес Ассоциация, которая обратилась к государству по проблеме дробления бизнеса. Компании-члены Ассоциации отметили, что эта схема приводит к существенным потерям поступлений налогов и

Чтобы решить эту проблему, бизнес предложил:

запретить использование упрощенной системы налогообложения для дробления крупных групп компаний;

ввести штрафы за злоупотребление упрощенной системой;

наделить банки полномочиями выявлять связанные группы ФЛП и регулярно информировать контролирующие органы о рисковых операциях.

Обратите внимание! Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что система единого налога в Украине нуждается в реформировании по польской модели. Его планируют осуществлять после завершения полномасштабной войны. Суть реформы заключается в том, чтобы сделать невозможным пользование крупного бизнеса системой единого налога.