Какие штрафы может получить ФЛП?
Один из самых больших штрафов для ФЛП будет за неоформление наемных работников (в зависимости от количества этих работников), а также за выдачу фискальных чеков старой формы и отсутствие регистратора расчетных операций (в зависимости срока, когда происходила продажа товаров без PPO), узнал 24 Канал.
Существуют следующие виды штрафов:
- Отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 гривен и еще дополнительные 8 500 гривен штрафа от Госпродпотребслужбы,
- Игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) – 8 000 гривен,
- Несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 гривен до 34 000 гривен,
- Ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП – штраф от 17 000 гривен до 85 000 гривен,
- Неоформление наемных работников – от 80 000 гривен до 240 000 гривен за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений),
- Недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 гривен,
- Выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе,
- Отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).
В соответствии с Налоговым кодексом, штрафы за неуплату единого налога и военного сбора несколько отличаются.
Для ФЛП 1 и 2 групп штраф за несвоевременную уплату единого налога предусмотрен штраф в размере 50% от суммы единого налога. Такой же штраф предусмотрен за неуплату военного сбора – 50% ставки военного сбора.
Для ФЛП 3 группы: если задержка уплаты до 30 календарных дней включительно – штраф в размере 5% погашенной суммы налогового долга, а если более 30 дней – в размере 10% погашенной суммы налогового долга. Такие же штрафы применяются и в отношении военного сбора.
Какие изменения ждут ФЛП в 2026 году?
В 2026 году для ФЛП увеличатся ставки налогов и взносов. Кроме того, установлено новые лимиты доходов для разных групп ФЛП: для I группы – 1 444 049 гривен, для II группы – 7 211 598 гривен, для III группы – 10 091 049 гривен.
Налоги для ФЛП в 2026 году увеличатся следующим образом: для ФЛП 1 группы единый налог вырастет до 332,80 гривны, для ФЛП 2 группы до 1 729,4 гривны, для ФЛП 3 группы ставка остается на уровне 5% и 3% от дохода.