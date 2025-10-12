Какие штрафы может получить ФЛП?

Один из самых больших штрафов для ФЛП будет за неоформление наемных работников (в зависимости от количества этих работников), а также за выдачу фискальных чеков старой формы и отсутствие регистратора расчетных операций (в зависимости срока, когда происходила продажа товаров без PPO), узнал 24 Канал.

Существуют следующие виды штрафов:

Отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 гривен и еще дополнительные 8 500 гривен штрафа от Госпродпотребслужбы,

Игнорирование запроса налоговой (непредоставление ответа или документов) – 8 000 гривен,

Несоблюдение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 гривен до 34 000 гривен,

Ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП – штраф от 17 000 гривен до 85 000 гривен,

Неоформление наемных работников – от 80 000 гривен до 240 000 гривен за каждого сотрудника (в зависимости от частоты нарушений),

Недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 гривен,

Выдача фискальных чеков старой формы – штраф 100% суммы, указанной в документе,

Отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

В соответствии с Налоговым кодексом, штрафы за неуплату единого налога и военного сбора несколько отличаются.

Для ФЛП 1 и 2 групп штраф за несвоевременную уплату единого налога предусмотрен штраф в размере 50% от суммы единого налога. Такой же штраф предусмотрен за неуплату военного сбора – 50% ставки военного сбора.

Для ФЛП 3 группы: если задержка уплаты до 30 календарных дней включительно – штраф в размере 5% погашенной суммы налогового долга, а если более 30 дней – в размере 10% погашенной суммы налогового долга. Такие же штрафы применяются и в отношении военного сбора.

