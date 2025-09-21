Какими будут ставки ЕН, военного сбора и ЕСВ для разных групп ФЛП?

ФЛП 1 группы

Если в 2025 году единый налог составляет 302,80 гривны, то с 2026 года он вырастет до 332,80 гривны в месяц (не более 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц), узнал 24 Канал со ссылкой на проект закона о госбюджете.

Читайте также Самая дорогая сделка за все времена: как Vodafone купила Mannesmann

Военный сбор ФЛП будет платить на уровне 864,70 гривны в месяц, хотя сейчас он составляет 800 гривен.

Минимальный единый социальный взнос вырастет с 1760 гривен до 1902,34 гривны (22% от минимальной зарплаты).

Обратите внимание! Как добавил налоговый консультант Михаил Смокович, передает 24 Канал, с 1 января минимальная заработная плата составит 8 647 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 328 гривен. Он отметил, что изменения по налогообложению будут действовать с 1 января 2026 года, а до сих пор все остается по старому.

ФЛП 2 группы

ЕН на 2026 год будет составлять для 2 группы ФЛП – 1 729,4 гривны в месяц (то есть не более 20% от размера минимальной зарплаты). В 2025 году он составляет 1 600 гривен за месяц.

Военный сбор на уровне 864,70 гривны, а минимальный ЕСВ – на уровне 1902,34 гривны за месяц.

ФЛП 3 группы

Для 3 группы ФЛП остается ставка налога ЕН на уровне 5% от доходов для неплательщиков НДС или 3% от доходов для плательщиков НДС.

Зато военный сбор – на уровне 1% от дохода. Минимальный единый соцвзнос – 1902,34 гривны.

Напоминаем! Предприниматели должны обязательно платить за себя ЕСВ и военный сбор с 1 января 2025 года.

Какие отрасли уплатили больше всего налогов?