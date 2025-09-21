Якими будуть ставки ЄП, військового збору та ЄСВ для різних груп ФОПів?

ФОП 1 групи

Якщо у 2025 році єдиний податок становить 302,80 гривні, то з 2026 року він зросте до 332,80 гривні за місяць (не більше 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб), дізнався 24 Канал з посиланням на проєкт закону щодо держбюджету.

Військовий збір ФОП сплачуватиме на рівні 864,70 гривні на місяць, хоч зараз він становить 800 гривень.

Мінімальний єдиний соціальний внесок зросте з 1760 гривень до 1902,34 гривні (22% від мінімальної зарплати).

Зверніть увагу! Як додав податковий консультант Михайло Смокович, передає 24 Канал, з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 гривень. Він наголосив, що зміни щодо оподаткування діятимуть з 1 січня 2026 року, а до цього часу все залишається по старому.

ФОП 2 групи

ЄП на 2026 рік буде становити для 2 групи ФОП – 1 729,4 гривні за місяць (тобто не більше 20% від розміру мінімальної зарплати). У 2025 році він становить 1 600 гривень за місяць.

Військовий збір на рівні 864,70 гривні, а мінімальний ЄСВ – на рівні 1902,34 гривні за місяць.

ФОП 3 групи

Для 3 групи ФОП залишається ставка податку ЄП на рівні 5% від доходів для неплатників ПДВ або 3% від доходів для платників ПДВ.

Натомість військовий збір – на рівні 1% від доходу. Мінімальний єдиний соцвнесок – 1902,34 гривні.

Нагадуємо! Підприємці повинні обов'язково сплачувати за себе ЄСВ та військовий збір з 1 січня 2025 року.

