Якими будуть податки для ФОП?
Наразі уряд передбачив у проєкті бюджету на 2026 рік нові ставки податків та внесків для підприємців, які діють у різних групах єдиного податку, передає 24 Канал.
1 група ФОП
- Єдиний податок: 332,80 гривень
- Військовий збір: 864,70 гривень
- Єдиний соціальний внесок: 1 902,34 гривень
- Ліміт доходів: 1 444 049 гривень
2 група ФОП
- Єдиний податок: 1 729,40 гривень
- Військовий збір: 864,70 гривень
- ЄСВ: 1 902,34 гривень
- Ліміт доходів: 7 211 598 гривень
3 група ФОП
- Єдиний податок: 5% для неплатників ПДВ / 3% для платників ПДВ
- Військовий збір: 1%
- ЄСВ: 1 902,34 гривень
- Ліміт доходів: 10 091 049 гривень
Якими будуть податки для ФОПів у 2026 році / Скриншот з картки законопроєкту
Важливо! Збільшення ставок ЄСВ у 2026 році відображає підвищення мінімальної заробітної плати, а ліміти доходів визначають максимально допустимий оборот для перебування у певній групі єдиного податку.
Що цьому передувало?
Законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2026 рік" планують представити у парламенті 19 вересня.
Загальний обсяг бюджету передбачає ВВП на рівні 10,3 трильйона гривень, доходи – 2,826 трильйона, видатки – 4,8 трильйона, а дефіцит очікується на рівні 18,4% ВВП.
Головним пріоритетом бюджету залишається оборона та безпека. Видатки на Міністерство оборони у 2026 році зростуть до 1,924 трильйона гривень, що на 11,4 мільярда більше, ніж у 2025 році.
Одночасно зросте фінансування і для інших галузей. Наприклад, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності отримає 465,4 мільярда гривень, що на 44,6 мільярда більше, ніж минулого року.