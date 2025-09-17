Якими будуть податки для ФОП?

Наразі уряд передбачив у проєкті бюджету на 2026 рік нові ставки податків та внесків для підприємців, які діють у різних групах єдиного податку, передає 24 Канал.

1 група ФОП

Єдиний податок: 332,80 гривень

Військовий збір: 864,70 гривень

Єдиний соціальний внесок: 1 902,34 гривень

Ліміт доходів: 1 444 049 гривень

2 група ФОП

Єдиний податок: 1 729,40 гривень

Військовий збір: 864,70 гривень

ЄСВ: 1 902,34 гривень

Ліміт доходів: 7 211 598 гривень

3 група ФОП

Єдиний податок: 5% для неплатників ПДВ / 3% для платників ПДВ

Військовий збір: 1%

ЄСВ: 1 902,34 гривень

Ліміт доходів: 10 091 049 гривень

Якими будуть податки для ФОПів у 2026 році / Скриншот з картки законопроєкту

Важливо! Збільшення ставок ЄСВ у 2026 році відображає підвищення мінімальної заробітної плати, а ліміти доходів визначають максимально допустимий оборот для перебування у певній групі єдиного податку.

Що цьому передувало?