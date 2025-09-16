Яке міністерство збільшить видатки?

Найбільше наступного року зростуть видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, відповідно до документа щодо видатків та надання кредитів у 2024-2026 роках, який став відомий журналістам 24 Каналу.

Дивіться також Бюджет України на 2026 рік: як зростуть видатки на Президента та ОП

На 2025 рік на потреби міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності заклали 420,4 мільярда гривень.

У бюджеті на 2026 рік суму планують збільшити до 465,4 мільярда гривень.

Тобто видатки на міністерство зростуть на більш як 44,6 мільярда гривень – приблизно на 10,6%.

Зауважимо, що обсяг загального фонду Мінсоцполітики цьогоріч склав 419,2 мільярда гривень. У 2026 році він суттєво збільшиться – до 464,3 мільярда гривень.

Важливо! Саме із загального фонду міністерство фінансує зарплати працівників. Тож можна очікувати, що видатки на оплату праці зростуть наступного року.

Що відомо про міністерство соціальної політики? Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України відповідає за державну соціальну підтримку громадян. Воно забезпечує пенсії, соціальні виплати, пільги та житлові субсидії, займається допомогою сім’ям, дітям, ветеранам та внутрішньо переміщеним особам, протидією домашньому насильству та торгівлі людьми, а також соціальною адаптацією військових і людей з особливими заслугами перед країною.

Що відомо про державний бюджет на 2026 рік?