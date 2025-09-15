Як наповнюватимуться доходи бюджету-2026?

Доходи у 2026 році уряд планує на рівні 2,83 трильйони гривень (+18,8% до 2025 року), передає 24 Канал з посиланням на проєкт бюджету.

Наступного року, як і в минулі, Україна вдаватиметься до зовнішніх запозичень.

Яким прогнозують дефіцит бюджету у 2026 році?

В умовах війни доходи суттєво не дотягують до видатків, які ми будемо змушені робити. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,08 трильйонів гривень. Дефіцит очікується до 18,4% ВВП.

Бюджет на 2026 рік: головне

Головним пріоритетом документа залишається сектор безпеки та оборони – на нього передбачено 2,8 трильйонів гривень (27,2% ВВП). Зокрема, 44,3 мільярди гривень заклали на виробництво українських боєприпасів, ракет, ППО, авіаційної та бронетехніки.

На соціальну сферу виділили 467,1 мільйон гривень (+45,3 мільярди гривень до 2025 року). Ця сума передбачає підтримку ВПО, осіб з інвалідністю, протезування, програму "єЯсла" та "Пакунок школяра". Новий напрям – фінансування демографічного розвитку на 24,5 мільярдів гривень, що охоплює допологову підтримку, виплати при народженні дитини та допомогу на догляд за дітьми до року.

Крім того, заплановані видатки на освіту становлять 265,4 мільярди гривень (на 66,5 мільярдів більше, ніж у 2025 році). Серед ключових заходів:

підвищення середньої зарплати педагогів на 50% у два етапи: на 30% з 1 січня 2026 року та ще на 20% з 1 вересня 2026 року;

безоплатне харчування для 4,4 млн учнів 1–11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року;

подвоєння розміру стипендій для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

Видатки на охорону здоров'я заплановані на рівні 258 мільярдів гривень (на 38 мільярдів більше, ніж у 2025 році). Зокрема, передбачено:

збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної меддопомоги до 35 тисяч гривень, а також підтримку медиків у прифронтових регіонах через підвищення фінансування програми медичних гарантій до 191,6 мільярдів гривень (+16,1 мільярд гривень до 2025 року);

10 мільярдів грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років для проходження комплексного медичного скринінгу, що включає перевірку на серцево-судинні захворювання, діабет та ментальне здоров'я.

Свириденко додала, що видатки на пенсійне забезпечення наступного року заплановані у розмірі 1,03 трильйони гривень (+123,4 мільярдів гривень до 2025 року). Зокрема, передбачена індексація пенсій.