Яким був курс долара минулого тижня?

У період з 8 по 12 вересня рухи курсу долара були технічного характеру, без ознак формування стійкого тренду. Про це розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

За словами банкірки, готівковий ринок упродовж тижня продемонстрував вузький діапазон коливань курсу. Це вказує на відносну стійкість попиту та пропозиції.

Курс долара був таким:

понеділок – 40,95 – 41,44 гривні за долар;

четвер-п’ятниця – 41,01 – 41,51 гривні за долар.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанківському ринку серед тижня спостерігався посилений тиск на гривню, спостерігалися помітні добові коливання.

Нацбанк тим часом скоротив продаж валюти з 8 по 12 вересня:

продав 442,80 мільйона доларів – майже на 20% менше, ніж тижнем раніше (551,30 мільйона доларів);

викупив НБУ близько 0,18 мільйона доларів.

Чого очікувати від курсу цього тижня?

Протягом 15-19 вересня банкірка прогнозує невеликі коливання навколо поточних рівнів, курс буде чутливим до значних подій.

Зокрема, надходження міжнародної допомоги або масовий продаж валюти експортерами можуть тимчасово посилити гривню.

Облікова ставка, яку Національний банк минулого четверга залишив без змін, допомагає стримувати очікування зростання цін. Але затримки зовнішніх платежів, проблеми з логістикою або загострення ризиків можуть натиснути на курс і послабити гривню,

– додала Золотько.

Курс долара у вересні: що відомо?