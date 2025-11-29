Який курс долара в Україні 29 листопада?

Станом на 29 листопада, офіційний курс долара в Україні – 42,19 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Плюс 3600 гривень за рік: яку доплату отримають не усі пенсіонери

За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні такий

купівля – 42 гривні за долар США;

продаж – 42,50 гривні за долар США.

А от в обмінниках ситуація виглядає так:

купівля – 42,30 гривні за долар США;

продаж – 42,38 гривні за долар США.

За скільки можна продати 500 доларів?

у банку 500 доларів можна здати та отримати майже – 21 000 гривень;

а в обміннику за 500 доларів вдасться виручити орієнтовно – 21 150 гривень.

За яку суму гривень можна купити 500 доларів?

у банку 500 доларів можна придбати за приблизно – 21 250 гривень;

а в обміннику така покупка обійдеться в орієнтовно – 21 190 гривень.

Що важливо знати про долари сьогодні?