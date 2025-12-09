Як спрогнозували для 24 Каналу експерти, до кінця року курс долара може зрости до позначки, що перетинає межу в 43 гривні за долар. Загалом тиск на валюту буде через різні чинники: від великої кількості гривні на ринку через сезонний фактор перед святами до нерівномірності експорту, що посилюватиме коливання курсу.