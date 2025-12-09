Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,07 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 8 грудня. Офіційний курс євро становить 49,02 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 10 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,18 гривні;
- євро – 49,09 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 9 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,90 гривні, продаж – по 42,35 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,36 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,12 гривні, продаж – по 42,50 гривні.
Чи подорожчає долар перед Новим роком?
Як спрогнозували для 24 Каналу експерти, до кінця року курс долара може зрости до позначки, що перетинає межу в 43 гривні за долар. Загалом тиск на валюту буде через різні чинники: від великої кількості гривні на ринку через сезонний фактор перед святами до нерівномірності експорту, що посилюватиме коливання курсу.
Як розповідає банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, цього тижня на ринку валют не очікується значних змін, але внутрішні та зовнішні фактори впливатимуть на вартість. Відтак на готівковому ринку курс буде в межах 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро.