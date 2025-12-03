Чому курс може підскочити?

Напередодні свят одні українці продають валюту, в той час, як інші – купують. Але останніх зазвичай значно більше, оскільки люди у цей період отримують надходження у гривні й прагнуть їх "перевести" у долари чи євро, розповів 24 Каналу експерт Олександр Паращій.

Така активність громадян може "підштовхнути" курс долара.

Олександр Паращій Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Відтак курс в районі 43 гривень за долар до кінця року виглядає досить імовірним.

Погоджується з думкою експерта і банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий. У коментарі для 24 Каналу він спрогнозував нову ціну долара напередодні свят. На його думку, у цей період слід очікувати девальвації гривні до діапазону 43 – 43,5 гривні за долар.

Банкір додав, що українці готуватимуться до свят, попри енергетичну та воєнну невизначеність. І на цю підготовку знадобиться гривня.

Тому експерт припускає, що, ймовірно, частину доларів, які люди придбали торік, вони обміняють на національну валюту.

Також наприкінці року на ринку очікується хвиля вільної гривні через щорічні премії, бонуси та інші виплати працівникам. Частково ці кошти потраплять на валютний ринок.

Усі ці процеси стимулюватимуть курс долара, але, на думку банкіра, 2025 рік завершиться на цілком прийнятному рівні.

Очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком року, зросте лише на 2,3 – 3,5%: з 42,02 гривні за долар і до максимум 43 – 43,5 гривні за долар,

– зауважив Лєсовий.

Важливо! Станом на ранок 3 грудня, купівля долара в банках коштувала в середньому 42,10 гривні, а продаж – по 42,55 гривні. Купівля євро відбувалася по 48,95 гривні, продаж – по 49,52 гривні, тобто майже без змін проти 2 грудня, пише "Мінфін". Водночас в обмінниках в обмінниках долар та євро показали суттєвий ріст ціни.

Які фактори тиснуть на валютний ринок зараз?