Почему курс может подскочить?

Накануне праздников одни украинцы продают валюту, в то время, как другие – покупают. Но последних обычно значительно больше, поскольку люди в этот период получают поступления в гривне и стремятся их "перевести" в доллары или евро, рассказал 24 Каналу эксперт Александр Паращий.

Смотрите также Евро существенно вырастет в декабре: перевалит ли валюта за 49 гривен

Такая активность граждан может "подтолкнуть" курс доллара.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Поэтому курс в районе 43 гривен за доллар до конца года выглядит весьма вероятным.

Соглашается с мнением эксперта и банкир Глобус Банка Тарас Лесовой. В комментарии для 24 Канала он спрогнозировал новую цену доллара накануне праздников. По его мнению, в этот период следует ожидать девальвации гривны до диапазона 43 – 43,5 гривны за доллар.

Банкир добавил, что Украину впереди ожидает цепочка праздников, к которым граждане будут готовиться, несмотря на энергетическую и военную неопределенность. И на эту подготовку понадобится гривна.

Поэтому эксперт предполагает, что, вероятно, часть долларов, которые люди приобрели в прошлом году, они обменяют на национальную валюту.

Также в конце года на рынке ожидается волна свободной гривны через ежегодные премии, бонусы и другие выплаты работникам. Частично эти средства попадут на валютный рынок.

Все эти процессы будут стимулировать курс доллара, но, по мнению банкира, 2025 год завершится на вполне приемлемом уровне.

Ожидается, что официальный курс доллара, по сравнению с началом года, вырастет лишь на 2,3 – 3,5%: с 42,02 гривны за доллар и до максимум 43 – 43,5 гривны за доллар,

– отметил Лесовой.

Важно! По состоянию на утро 3 декабря, покупка доллара в банках стоила в среднем 42,10 гривны, а продажа – по 42,55 гривны. Покупка евро происходила по 48,95 гривны, продажа – по 49,52 гривны, то есть почти без изменений против 2 декабря, пишет "Минфин". В то же время в обменниках в обменниках доллар и евро показали существенный рост цены.

Какие факторы давят на валютный рынок сейчас?