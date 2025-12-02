Каким был курс валют на прошлой неделе?

Всего за прошедшую неделю гривна укрепилась примерно на 0,18% от начального уровня, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

Официальные курсы НБУ были такими:

понедельник, 24 ноября – 42,26 гривны за доллар;

вторник, 25 ноября – 42,37 гривны за доллар;

среда, 26 ноября – 42,40 гривны за доллар 26 ноября 42 40 гривны за доллар;

четверг, 27 ноября – 42 _COPY2 42,29 гривны за доллар;

пятница, 28 ноября – 42,42 19 гривны за доллар.

В то же время в кассах банков средние курсы купли-продажи во второй половине недели начали падать:

в понедельник и среду держались на уровне 42,07 – 42,65 гривны за доллар;

со среды начали постепенный спад до 42,01 – 42,56 гривны за доллар.

В четверг покупка валюты впервые за неделю опустилась ниже 42 гривен за доллар – в среднем 41,97 – 42,50 гривен за доллар – и удержала такие же показатели в пятницу.

Итак, во второй половине недели рынок прошел умеренную коррекцию - курсы постепенно снижались и в конце недели закрепились на чуть более низком уровне,

– отметила Золотько.

Вместе с тем на межбанке прошедшую неделю, по словам Золотько, отличился короткими внутридневными колебаниями:

в понедельник рынок открылся на уровне 42,26 гривны за доллар;

в пятницу вечером закрылся на показателе 42,24 гривны за доллар.

Заметьте! В течение недели диапазон между максимумом и минимумом был около 36 копеек (42,49 – 42,13 гривны за доллар), а чистое изменение от начала до конца недели составило всего 2 копейки, или около 0,06%, то есть фактически без изменений.

Какие риски есть для валютного рынка?

В то же время на прошлой неделе объем валютных интервенций был значительно больше по сравнению с последними месяцами – 963,29 миллиона долларов Это, как говорит банкир, почти на половину (48,7%) больше, чем неделей ранее.

Последний раз объем этих интервенций превышал 900 миллионов долларов еще в июле 2025 года.

Анна Золотько Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Это указывает на повышенное давление на рынке: в конце месяца обычно растут корпоративные расчеты – импортные платежи и выплаты по внешним обязательствам – что повышает спрос на валюту. Одновременно неравномерные экспортные поступления и колебания мировых цен сокращают естественное предложение валюты, а поведение участников рынка добавляет волатильности.

Кроме того, как говорит банкир, временные колебания ликвидности в банковской системе и внешние риски могут быстро усилить давление на курс. Поэтому регулятору приходится вмешиваться, чтобы сгладить колебания и поддержать стабильность.

Золотько прогнозирует два варианта развития событий на валютном рынке в начале декабря:

Если внешние поступления останутся стабильными, а НБУ будет держать баланс инструментами, первая неделя зимы пройдет без значительных потрясений ;

Однако если появится совокупность негативных шоков, таких как сезонные платежи и падение экспорта, или эскалация рисков, тогда рынок может показать умеренное ослабление.

Стоит знать! По состоянию на утро 2 декабря покупка доллара в банках стоила в среднем по 42,10 гривны, продажа – по 42,55 гривны. Тогда как, покупка евро происходила по 48,90 гривны, а продажа – по 49,52 гривны. передает "Минфин",

Что будет с курсом в конце года?