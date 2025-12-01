Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,26 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 7 копеек против 28 ноября. Официальный курс евро составляет 48,89 гривны, то есть цена выросла на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 2 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,34 гривны;
- евро – 49,31 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 1 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,49 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,42 гривны, продажа – по 42,38 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,10 гривны, продажа – по 42,55 гривны.
Как евро реагировать в первую неделю зимы на различные факторы влияния?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, декабрь не станет сенсационным по ситуации на валютном рынке. В то же время есть немало факторов, которые могут влиять на стоимость валют, в частности проблемы в энергетике и связанные с ними объективное проседание экономики и рост цен.
В то же время в противовес всем рискам влияния на валютный рынок до сих пор работает эффективная стратегия НБУ по соотношению спроса и предложения.
Всего в первую неделю декабря, с 1 декабря по 7 декабря, ожидается, что на межбанке и на наличном рынке стоимость евро будет в диапазоне от 48 гривен до 49,75 гривны.