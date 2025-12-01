Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,26 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 7 копеек против 28 ноября. Официальный курс евро составляет 48,89 гривны, то есть цена выросла на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 2 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,34 гривны;

евро – 49,31 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 1 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,49 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,42 гривны , продажа – по 42,38 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,10 гривны, продажа – по 42,55 гривны.

