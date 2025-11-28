Какие есть риски для валютного рынка?

Речь идет прежде всего о проблемах в энергетике и связанные с ними объективное проседание экономики и рост цен, рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Также, по словам эксперта, наблюдается сезонное повышение спроса на наличную валюту. Это объясняется традиционным увеличением гривневой ликвидности из-за выплаты бонусов, дивидендов, премий в конце года.

Кроме того, не надо забывать и о социальном напряжении, вызванное внутриполитическими событиями.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА В перечень факторов давления добавляется и "туман неопределенности" относительно получения международной финансовой помощи на 2026 год – по состоянию на конец ноября этот вопрос остается открытым.

Важной остается и ситуация на фронте, которая действует в комплексе с другими как дополнительный фактор.

Что сдерживает курс валют?

Однако в противовес этим рискам работает достаточно мобильная и эффективная стратегия Национального банка. НБУ оперативно регулирует соотношение спроса и предложения и задает "тон" курсовым ориентирам.

Именно это соотношение остается базовым при формировании обменных курсов. Соответственно, наличный рынок, формируя свои ценники, ориентируется прежде всего на показатели межбанка.

Заслуживает внимания и монетарная политика регулятора, который удерживает учетную ставку на прежнем уровне, добавляя веса национальной валюте и стимулируя развитие гривневых депозитов, доходность которых полностью перекрывает инфляционные риски,

– добавил Лесовой.

По мнению банкира, на заседании монетарного комитета 11 декабря НБУ, вероятно, сохранит без изменений учетную ставку и другие монетарные инструменты. Это, свою очередь, будет свидетельствовать об отсутствии необходимости в дополнительных мерах защиты гривны.

Лесовой отметил, что валютный рынок традиционно является индикатором всех внутренних и внешних процессов. Однако сейчас учесть все обстоятельства, которые могут повлиять на курсовые показатели, сложно.

Однако в первую неделю зимы ситуация будет оставаться в целом стабильной. Несмотря на оживленные реверсивные колебания, когда курсы то растут, то снижаются, их диапазоны, вероятно, будут соответствовать событиям ноября,

– отметил банкир.

Важно! По прогнозам, курс доллара на следующей неделе будет оставаться ниже отметки 43 гривны, а курс евро не достигнет 50 гривен.

Какие общие характеристики рынка с 1 по 7 декабря?

Коридоры валютных колебаний : 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на наличном рынке).

: 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро.

: межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны за 1 евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8 – 1 гривны на 1 евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на 1 доллар, до 1 – 1,3 гривны на 1 евро. Разница курсов покупки : комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за 1 доллар, 0,3 – 0,5 за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, 0,5 – 0,7 за 1 евро. Разница курсов продажи : комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за 1 доллар, 0,2 – 0,3 гривны за 1 евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,1 – 0,15 гривны.

- 0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение неделидо 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! По состоянию на утро 27 ноября, доллар потерял в цене в банках. Покупка доллара в банках стоила в среднем по 42,07 гривны (-13 копеек против 26 ноября) и продажа по 42,55 гривны (-8 копеек), пишет "Минфин". В то же время валюта подорожала в обменниках: доллар – более чем на 30 копеек, евро – почти на 40 копеек.

Какой прогноз до конца года?