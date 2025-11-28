Які є ризики для валютного ринку?

Йдеться насамперед про проблеми в енергетиці та пов’язані з ними об’єктивне просідання економіки та зростання цін, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Дивіться також Курс долара стрибне: скільки коштуватиме валюта до кінця 2025 року

Також, за словами експерта, спостерігається сезонне підвищення попиту на готівкову валюту. Це пояснюється традиційним збільшенням гривневої ліквідності через виплату бонусів, дивідендів, премій наприкінці року.

Окрім того, не треба забувати й про соціальне напруження, спричинене внутрішньополітичними подіями.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ До переліку факторів тиску додається й "туман невизначеності" щодо отримання міжнародної фінансової допомоги на 2026 рік – станом на кінець листопада це питання залишається відкритим.

Важливою залишається і ситуація на фронті, яка діє в комплексі з іншими як додатковий чинник.

Що стримує курс валют?

Однак на противагу цим ризикам працює досить мобільна та ефективна стратегія Національного банку. НБУ оперативно регулює співвідношення попиту та пропозиції й задає "тон" курсовим орієнтирам.

Саме це співвідношення залишається базовим при формуванні обмінних курсів. Відповідно, готівковий ринок, формуючи свої цінники, орієнтується насамперед на показники міжбанку.

Заслуговує уваги й монетарна політика регулятора, який утримує облікову ставку на попередньому рівні, додаючи ваги національній валюті та стимулюючи розвиток гривневих депозитів, дохідність яких повністю перекриває інфляційні ризики,

– додав Лєсовий.

На думку банкіра, на засіданні монетарного комітету 11 грудня НБУ, ймовірно, збереже без змін облікову ставку та інші монетарні інструменти. Це, своєю чергою, свідчитиме про відсутність потреби у додаткових заходах захисту гривні.

Лєсовий наголосив, що валютний ринок традиційно є індикатором усіх внутрішніх і зовнішніх процесів. Однак зараз врахувати всі обставини, які можуть вплинути на курсові показники, складно.

Проте в перший тиждень зими ситуація залишатиметься загалом стабільною. Попри жваві реверсивні коливання, коли курси то зростають, то знижуються, їхні діапазони, ймовірно, відповідатимуть подіям листопада,

– зазначив банкір.

Важливо! За прогнозами, курс долара наступного тижня залишатиметься нижчим за позначку 43 гривні, а курс євро не сягне 50 гривень.

Які загальні характеристики ринку з 1 по 7 грудня?

Коридори валютних коливань : 42,2 – 42,7 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар і 48 – 49,75 гривні за євро (на готівковому ринку).

: 42,2 – 42,7 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар і 48 – 49,75 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро.

: міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні за 1 євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на 1 долар, до 0,8 – 1 гривні на 1 євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на 1 долар, до 1 – 1,3 гривні на 1 євро. Різниця курсів купівлі : комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро.

: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за 1 долар, 0,3 – 0,5 за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, 0,5 – 0,7 за 1 євро. Різниця курсів продажу : комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за 1 долар, 0,2 – 0,3 гривні за 1 євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,1 – 0,15 гривні.

— 0,1 – 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Зауважте! Станом на ранок 27 листопада, долар втратив у ціні у банках. Купівля долара в банках коштувала в середньому по 42,07 гривні (-13 копійок проти 26 листопада) та продаж по 42,55 гривні (-8 копійок), пише "Мінфін". Водночас валюта подорожчала в обмінниках: долар – на понад 30 копійок, євро – майже на 40 копійок.

Який прогноз до кінця року?