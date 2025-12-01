Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,26 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 7 копійок проти 28 листопада. Офіційний курс євро становить 48,89 гривні, тобто ціна виросла на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Ще 250 мільйонів євро: Нідерланди спрямовують нову допомогу для України

Станом на 2 грудня курс валют буде таким:

долар – 42,34 гривні;

євро – 49,31 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 1 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,49 гривні ,

продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,42 гривні , продаж – по 42,38 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,10 гривні, продаж – по 42,55 гривні.

Як євро реагувати у перший тиждень зими на різні чинники впливу?