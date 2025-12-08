Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,05 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 13 копійок проти 5 грудня. Офіційний курс євро становить 48,99 гривні, тобто ціна впала на 23 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 9 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,07 гривні;
- євро – 49,02 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 8 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,83 гривні, продаж – по 42,35 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,29 гривні, продаж – по 42,30 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,52 гривні, продаж – по 42,37 гривні.
Скільки коштуватиме долар та євро?
Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий, через ситуацію в енергетиці, що впливає на економіку країни, українці можуть на цьому тлі впливати на валютний ринок, вкладаючи кошти в стійкі та стабільні валюти.
Усім цим чинникам НБУ може протиставити кроки для зміцнення гривні. Відтак регулятор має чимало можливостей для втримання валютного ринку.
Очікується, що цього тижня коливання не будуть різкими, а вартість валют становитиме: 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро (на готівковому ринку).