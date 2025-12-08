Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,05 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 13 копійок проти 5 грудня. Офіційний курс євро становить 48,99 гривні, тобто ціна впала на 23 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 9 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 8 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий, через ситуацію в енергетиці, що впливає на економіку країни, українці можуть на цьому тлі впливати на валютний ринок, вкладаючи кошти в стійкі та стабільні валюти.

Усім цим чинникам НБУ може протиставити кроки для зміцнення гривні. Відтак регулятор має чимало можливостей для втримання валютного ринку.