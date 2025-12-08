Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 8 грудня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,83 гривні (-12 копійок проти 5 грудня) та продаж по 42,35 гривні (-5 копійок).

  • Купівля євро проходить по 48,80 гривні (-10 копійок), продаж – по 49,37 гривні (-13 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,29 гривні (+4 копійки), а продати по 42,30 гривні (+5 копійок).
  • Купівля євро по 49,19 гривні (-3 копійки), а продаж по 49,30 гривні (без змін).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,52 гривні (-28 копійок), а продають по 42,37 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,45 гривні (-38 копійок), а продають по 49,47 гривні (+2 копійки).

Що буде з курсом цього тижня?

  • Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий, будь-який дискомфорт громадяни сприймають з пересторогою щодо валютного ринку, а тому частина з них спробує вкласти кошти в стійкі та стабільні валюти.

  • Серед чинників впливу є ще світова політична та економічна кон'юнктура щодо завершення війни, зокрема мова про обсяги отримуваної фінансової допомоги на 2026 рік. Крім того, події на фронті та здатність протистояти ворогу також тиснутимуть.

  • Очікується, що наступного тижня курсові зміни не матимуть загрозливого характеру, а всі коливання будуть в межах системи. На готівковому ринку очікуються курси на рівні 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро, а на міжбанку: 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро.