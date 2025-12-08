Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 8 грудня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,83 гривні (-12 копійок проти 5 грудня) та продаж по 42,35 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,80 гривні (-10 копійок), продаж – по 49,37 гривні (-13 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,29 гривні (+4 копійки), а продати по 42,30 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 49,19 гривні (-3 копійки), а продаж по 49,30 гривні (без змін).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,52 гривні (-28 копійок), а продають по 42,37 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,45 гривні (-38 копійок), а продають по 49,47 гривні (+2 копійки).
Що буде з курсом цього тижня?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий, будь-який дискомфорт громадяни сприймають з пересторогою щодо валютного ринку, а тому частина з них спробує вкласти кошти в стійкі та стабільні валюти.
Серед чинників впливу є ще світова політична та економічна кон'юнктура щодо завершення війни, зокрема мова про обсяги отримуваної фінансової допомоги на 2026 рік. Крім того, події на фронті та здатність протистояти ворогу також тиснутимуть.
Очікується, що наступного тижня курсові зміни не матимуть загрозливого характеру, а всі коливання будуть в межах системи. На готівковому ринку очікуються курси на рівні 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро, а на міжбанку: 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро.