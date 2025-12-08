Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 8 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,83 гривны (-12 копеек против 5 декабря) и продажа по 42,35 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро проходит по 48,80 гривны (-10 копеек), продажа – по 49,37 гривны (-13 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,29 гривны (+4 копейки), а продать по 42,30 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 49,19 гривны (-3 копейки), а продажа по 49,30 гривны (без изменений).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,52 гривны (-28 копеек), а продают по 42,37 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,45 гривны (-38 копеек), а продают по 49,47 гривны (+2 копейки).
Что будет с курсом на этой неделе?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус банка Тарас Лесовой, любой дискомфорт граждане воспринимают с опаской относительно валютного рынка, а потому часть из них попытается вложить средства в устойчивые и стабильные валюты.
Среди факторов влияния есть еще мировая политическая и экономическая конъюнктура по завершению войны, в частности речь об объемах получаемой финансовой помощи на 2026 год. Кроме того, события на фронте и способность противостоять врагу также будут давить.
Ожидается, что на следующей неделе курсовые изменения не будут иметь угрожающего характера, а все колебания будут в пределах системы. На наличном рынке ожидаются курсы на уровне 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро, а на межбанке: 42,2 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро.