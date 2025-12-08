Каким будет размер пенсии при стаже 41 год?

Сейчас 41 года стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.

Читайте также Венгрия срывает европейский план "Б" по использованию замороженных активов России, – Politico

Для 2025 года, по данным ПФУ, минимумы стажа, в зависимости от возраста, следующие:

в 60 лет, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь, как минимум 32 года страхового стажа;

чтобы выйти на пенсию, нужно иметь, как минимум 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Также при расчете пенсии, учитываются другие факторы:

условия выхода на пенсию;

доход.

Рассмотрим ситуацию, где:

лицо выходит на заслуженный отдых на общих условиях;

имело доход 10 000 гривен.

Лицо, выходящее на пенсию при указанных условиях в 60 лет, получит выплату ориентировочно – 4,6 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 41 год и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года пенсия будет несколько больше. Она составит примерно – 5,4 тысячи гривен, если опираться на приведенные данные.



Какая будет пенсия при стаже 41 год в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет эта пенсия будет самая большая. В таком случае выплата оставит почти – 6 тысяч гривен.



Пенсия в 2025 году при стаже 41 год и доходе 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?