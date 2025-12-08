Каким будет размер пенсии при стаже 41 год?
Сейчас 41 года стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.
Для 2025 года, по данным ПФУ, минимумы стажа, в зависимости от возраста, следующие:
- в 60 лет, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь, как минимум 32 года страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Также при расчете пенсии, учитываются другие факторы:
- условия выхода на пенсию;
- доход.
Рассмотрим ситуацию, где:
- лицо выходит на заслуженный отдых на общих условиях;
- имело доход 10 000 гривен.
Лицо, выходящее на пенсию при указанных условиях в 60 лет, получит выплату ориентировочно – 4,6 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 41 год и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 63 года пенсия будет несколько больше. Она составит примерно – 5,4 тысячи гривен, если опираться на приведенные данные.
Какая будет пенсия при стаже 41 год в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 лет эта пенсия будет самая большая. В таком случае выплата оставит почти – 6 тысяч гривен.
Пенсия в 2025 году при стаже 41 год и доходе 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Украинские пенсионеры, которые выезжают за границу, могут получить 6 пенсий одновременно. Такая выплата выдается, если лицо планирует длительное проживание в другой стране.
Пенсионеры в Украине обязаны своевременно проходить идентификацию. В частности, те, что находятся на ВОТ, должны успеть это сделать до конца года. Иначе с 1 января пенсия будет отменена.