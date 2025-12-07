Кто может получить пенсию заранее?
Украинские пенсионеры, которые планируют длительное проживание за рубежом, могут получить пенсию сразу за шесть месяцев вперед. Такую возможность подтвердили в Пенсионном фонде, пишет 24 Канал.
Законом предусмотрено право оформить сумму пенсии за полгода одним платежом. Выплата стартует с месяца, наступающего после снятия пенсионера с регистрации места жительства в Украине, а также требует подачи специального заявления.
Обратите внимание! Этот период исчисляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором человек был снят с учета по месту постоянного проживания, в соответствии со статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"
Как подать заявку на получение пенсии заранее?
Заявку можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от фактического места пребывания.
Для оформления нужно иметь:
- заявление по установленной форме;
- паспорт для выезда за границу или другой документ, подтверждающий личность;
- а также справку о снятии с регистрации в Украине.
Обратите внимание! Выплата шести месяцев пенсии поступает на банковский счет получателя аналогично обычным ежемесячным переводам в пределах страны.
Как изменится выплата пенсий в 2026 году?
Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму, который в 2026 году вырастет до 3 209 гривен.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3 328 гривен, а для тех, кто потерял трудоспособность скалде2 595 гривен.
Благодаря плановой индексации пенсии многих украинцев в 2026 году вырастут, что обеспечит поддержку доходов во время повышения цен.