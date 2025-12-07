Кто может получить пенсию заранее?

Украинские пенсионеры, которые планируют длительное проживание за рубежом, могут получить пенсию сразу за шесть месяцев вперед. Такую возможность подтвердили в Пенсионном фонде, пишет 24 Канал.

Законом предусмотрено право оформить сумму пенсии за полгода одним платежом. Выплата стартует с месяца, наступающего после снятия пенсионера с регистрации места жительства в Украине, а также требует подачи специального заявления.

Обратите внимание! Этот период исчисляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором человек был снят с учета по месту постоянного проживания, в соответствии со статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

Как подать заявку на получение пенсии заранее?

Заявку можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от фактического места пребывания.

Для оформления нужно иметь:

заявление по установленной форме;

паспорт для выезда за границу или другой документ, подтверждающий личность;

а также справку о снятии с регистрации в Украине.

Обратите внимание! Выплата шести месяцев пенсии поступает на банковский счет получателя аналогично обычным ежемесячным переводам в пределах страны.

Как изменится выплата пенсий в 2026 году?